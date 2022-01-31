Мартин Фримен, звезда "Шерлока" и "Хоббита" сходил на свидание с новой девушкой

50-летний актер недавно развелся с женой и теперь встречается с французской актрисой Рэйчел Мариам

Актер Мартин Фримен, перестал скрывать свои отношения и вышел на прогулку со своей новой девушкой Рэйчел Мариам, которая младше его на 21 год. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Фримен недавно снялся в роли депрессивного полицейского в новой драме ВВС "Ответчик", и был раскритикован за свой акцент. Которым, он, по собственному признанию, пытался овладеть несколько месяцев подряд.

Но его личную жизнь эти неурядицы не омрачили, и он отправился на свидание со своей новой девушкой, 39-летней актрисой Рэйчел Мариам.

[ + – ] Мартин Фримен и Рэйчел Мариам Фото: Скриншот

Пара начала встречаться еще в 2020 году, но особо не афишировала свои отношения. Ранее Мартин состоял в фактическом браке с актрисой Амандой Аббингтон, с которой вместе снимался в культовом сериале "Шерлок". У пары двое детей – 16-летний Джо и 13-летняя Грейс.

[ + – ] Аманда Аббингтон с коллегами на съемках "Шерлока" Фото: Instagram amanda_abbington74

Примечательно, но в "Шерлоке" Аманда играла жену доктора Ватсона – Мэри.

Мартин и Аманда прожили вместе более 15 лет. После "Шерлока" его успех подтвердили съемки в трилогии "Хоббит" и, когда его взяли на роль Бильбо Бэггинса, Мартин иронизировал над тем, что "наконец-то начала зарабатывать деньги".

"Слухи о том, что меня возьмут в проект, циркулировали задолго до того, как меня окончательно утвердили на роль. Так что никто особо не удивился, хотя все, конечно, радовались. Особенно моя жена Аманда: "Ну, наконец-то, хоть какой-то толк от тебя будет как от кормильца!" Детей невероятно поразил тот факт, что их отец теперь существует в виде фигурки Lego", — рассказывал Фримен.

Расстались они из-за частых отлучек актера. Но сохранили дружеские отношения. Длительные разлуки охладили отношения и супруги расстались полюбовно.