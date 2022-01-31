Мартін Фрімен, зірка "Шерлока" та "Гоббіта" сходив на побачення з новою дівчиною

50-річний актор нещодавно розлучився з дружиною і тепер зустрічається із французькою актрисою Рейчел Маріам

Актор Мартін Фрімен, перестав приховувати свої стосунки і вийшов на прогулянку зі своєю новою дівчиною Рейчел Маріам, яка молодша за нього на 21 рік. Про це пише Daily Mail.

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Фрімен нещодавно знявся в ролі депресивного поліцейського в новій драмі ВВС "Відповідач" і був розкритикований за свій акцент. Який він, за власним зізнанням, намагався опанувати кілька місяців поспіль.

Але його особисте життя ці негаразди не затьмарили, і він вирушив на побачення зі своєю новою дівчиною, 39-річною актрисою Рейчел Маріам.

[ + – ] Мартін Фрімен та Рейчел Маріам Фото: Скриншот

Пара почала зустрічатися ще 2020 року, але особливо не афішувала свої стосунки. Раніше Мартін перебував у фактичному шлюбі з акторкою Амандою Аббінгтон, з якою разом знімався у культовому серіалі "Шерлок". У пари двоє дітей – 16-річний Джо та 13-річна Грейс.

[ + – ] Аманда Аббінгтон із колегами на зйомках "Шерлока" Фото: Instagram amanda_abbington74

Цікаво, але в "Шерлоку" Аманда грала дружину доктора Ватсона — Мері.

Мартін та Аманда прожили разом понад 15 років. Після "Шерлока" його успіх підтвердили зйомки у трилогії "Гоббіт" і, коли його взяли на роль Більбо Беггінса, Мартін іронізував над тим, що "нарешті почала заробляти гроші".

"Чутки про те, що мене візьмуть у проєкт, циркулювали задовго до того, як мене остаточно затвердили на роль. Так що ніхто особливо не здивувався, хоча всі, звичайно, раділи. Особливо моя дружина Аманда: "Ну, нарешті, хоч якийсь толк від тебе буде як від годувальника!" Дітей неймовірно вразив той факт, що їхній батько тепер існує у вигляді фігурки Lego", — розповідав Фрімен.

Розлучилися вони через часті від'їзди актора. Але зберегли дружні стосунки. Тривалі розлуки охолодили стосунки і подружжя розлучилося полюбовно.