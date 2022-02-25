Нападение на самих себя. Что такое аутоимунные заболевания и как они связаны со здоровым рационом

Ученые нашли связь между распространением аутоиммунных заболеваний и нашими пищевыми привычками. Чем пополнить рацион, чтобы перекрыть недостаток железа, йода, дефицит витамина D?

Укрепление иммунной системы – одна из самых популярных тем последних двух лет. Пандемия коронавируса подогрела любопытство к всевозможным средствам повышения уровня иммунитета. Новые снеки и напитки, позиционируемые как элементы здорового питания, часто рекламируют с акцентом на укрепление иммунитета. Это действительно создает спрос.

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Ирония в том, что в мире стремительно растет количество людей, для которых жизненно необходимо именно угнетение иммунной системы, ведь из-за функциональных сбоев она атакует здоровые клетки, вызывает воспаление, повреждение здоровых тканей и даже дисфункцию органов. Так влияют на организм аутоиммунные заболевания.

Поколение фастфуда. Аутоимунные заболевания и неправильное питание

Только в Соединенных Штатах аутоиммунными заболеваниями страдают около 50 млн из 330 млн населения (данные CDC — Центра по контролю и профилактике заболеваний). Всего в мире, по данным различных международных организаций на 2019 год, болеют ими 5-7% населения. В 2021 году Кембриджский университет обнародовал статистические замеры, согласно которым количество случаев аутоиммунных заболеваний в Великобритании ежегодно растет на 3–9%. Общее количество британцев с такими диагнозами уже более 4 млн.

Многие украинцы болеют тиреоидитом — воспалением щитовидной железы, которое может возникнуть в результате атаки со стороны иммунной системы

В Украине со статистикой подобных расстройств сложно, поскольку диагностирование многих из них предполагает дорогостоящие обследования, из-за ограниченного финансирования в системе государственных гарантий его назначают нечасто. Однако известно, например, что хронические гастриты часто имеют аутоиммунное происхождение, а ими, по сведениям центра медицинской информации "Компендиум", страдают 30-50% взрослого населения.

Неудивительно, что научные исследования причин возникновения таких расстройств получают щедрое финансирование в Соединенном Королевстве и США. Недавно ученые из Института Фрэнсиса Крика (Великобритания) обнародовали заключение о том, что важным фактором распространения аутоиммунных заболеваний является современная модель питания. Один из руководителей исследовательского проекта доктор Джеймс Лит отметил, что общемировой уровень заболеваемости аутоиммунными расстройствами поразительно изменился именно в последних двух поколениях.

[ + – ] Важным фактором распространения аутоиммунных заболеваний является современная модель питания Фото: Pexels

Еще 40 лет назад медицинскую картину, в которой организм атакует сам себя, считали редкой. Сейчас это настолько распространенное явление, что стандартный протокол применения местного наркоза, например, в стоматологии и многих рецептурных лекарств во многих странах предусматривает предварительный аллергологический тест. Клиентов детокс-центров, ретритов и курортных отелей часто просят заполнить специальную анкету, где следует отметить их аллергии (собственно, аллергия — один из наиболее распространенных видов аутоиммунного расстройства).

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Редкая болезнь, очевидно, стала привычной. Поскольку генетически люди не изменились в последние несколько десятков лет, дело во внешних факторах. Исследователи нашли связь между распространением аутоиммунных расстройств и активным потреблением фастфуда, а также полуфабрикатов высокого уровня готовности.

Женская болезнь. Нехватка железа и магния в организме

Профессор Ян Гивенс, директор Института питания и здоровья при английском Университете Рединга, видит проблему в нехватке железа и магния. Даже те, кто предпочитает натуральные продукты и выбирает еду, которая ассоциируется со здоровым образом жизни, получают мало этих важных элементов. Частично из-за высокой степени обработки ингредиентов современных мясных блюд (красное мясо – классический источник железа в питании). Отчасти из-за того, что технологии длительного хранения молочных продуктов также снижают содержание железа и магния.

Еще 40 лет назад медицинскую картину, в которой организм атакует сам себя, считали редкой. Сейчас это очень распространенное явление

Недавно на брифинге общественной организации Science Media Centre Гивенс заявил, что примерно половина девушек-подростков в возрасте от 11 до 18 лет не получают даже минимальное количество железа и магния. Четверть девушек этой возрастной группы не получают необходимое количество цинка, йода и кальция. Одной из причин возникновения такой тенденции директор Института питания и здоровья называет моду на веганство. Он отмечает, что хотя и существуют веские экологические причины для сокращения потребления продуктов животного происхождения для человечества в целом, для каждого конкретного человека переход на чисто растительное питание требует осторожности. В подростковом возрасте риски такого перехода выше, чем во взрослом.

[ + – ] Одна из причин дефицита железа у женщин – мода на веганство Фото: Pexels

Данные британского исследовательского агентства Finder свидетельствуют о том, что 14% взрослого населения страны полностью отказались от мяса, это 7,3 млн человек. Еще 8,8 млн признались, что планируют такой отказ в ближайшем будущем.

Врач из "Клиники диетологии Самойленко" Карина Дейнеко уверена, что недостаток железа у девушек часто возникает и без отказа от мяса. У мужчин дефицит железа – редкость, это типичная женская проблема, особенно в детородном возрасте. Объяснить такое гендерное неравенство просто. Уровень железа падает во время менструации. Поэтому мужчина и женщина могут употреблять одинаковое количество красного мяса или других продуктов с высоким содержанием этого элемента, но для него этого будет достаточно, а для нее — маловато.

Местная специфика

"Ученые предлагают гипотезы, однако достоверно причины возникновения аутоиммунных заболеваний до сих пор неизвестны. Считают, что на треть это зависит от генетических факторов, на две трети — от внешних, среди которых питание, безусловно, играет важную роль, — говорит Дейнеко. — Если сравнивать типичный рацион среднего украинца и среднего американца или британца, надо отметить, что наши соотечественники в целом питаются лучше. Доля фастфуда у нас меньше, а натуральных продуктов больше".

Возможно, это временное преимущество связано с тем, что сельское хозяйство и пищевая промышленность в Украине пока менее технологичны, поэтому натуральные продукты с низким уровнем химической обработки все еще продаются как массмаркет. В США и Британии это давно нишевый продукт для поклонников здорового образа жизни.

"Впрочем, в Украине есть специфические проблемы, — говорит диетолог. — Например, недостаток йода. Мы живем на йододефицитной территории: из-за химического состава здешней речной воды и почв общее содержание йода в продуктах уменьшено. Дефицит можно компенсировать, если увеличить потребление морской капусты, свеклы, грецких орехов и печени трески".

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Как отмечает Карина Дейнеко, многие украинцы болеют тиреоидитом — воспалением щитовидной железы, которое может возникнуть в результате атаки со стороны иммунной системы. Среди пациентов с таким диагнозом есть представители обоих полов, однако больше женщин. Риск повышает тот же недостаток железа, а также дефицит витамина D, большое количество быстрых углеводов и глютена в питании.

[ + – ] Дефицит йода можно компенсировать, если увеличить потребление морской капусты, свеклы, грецких орехов и печени трески Фото: Pexels

"Сопутствующее состояние, характерное для этого заболевания, — инсулинорезистентность, поэтому для профилактики я бы посоветовала потребление инсулиногенных продуктов, например, красного мяса и изделий из молока, — говорит госпожа Дейнеко. — Мясо нужно есть один или два раза в неделю. Лучше на обед, когда ваши ферментативные возможности на максимуме и вам легче его переварить. Стейк на ужин — плохая идея, хотя, к сожалению, очень типичная. Совмещать его следует со свежими овощами, а не со злаками. Они содержат фитины — вещества, ухудшающие усвоение мяса".

Тем, кто предпочитает растительную пищу, следует позаботиться о наличии в рационе альтернативных источников железа. Из наиболее доступных в Украине это — яблоки, свекла, морковь и зеленая гречка. Также можно увеличивать уровень железа за счет потребления гранатов, шпината и хурмы.