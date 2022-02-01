Джулия Робертс трогательно поздравила мужа с днем рождения (фото)

В этом году супруги отпразднуют 20-летнюю годовщину со дня свадьбы. Им не раз пророчили развод, однако, вопреки всем предсказаниям, Джулия и Дэниэл по-прежнему вместе и счастливы.

54-летняя оскароносная американская актриса Джулия Робертс поздравила своего мужа Дэни Модера с его 53-летием в социальной сети Instagram, сопроводив фотографию мужчины с доской для серфинга трогательной подписью.

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"Всем счастья 🎂🎁⚡️ ты заставляешь мой мир вращаться 🧡 #", – написала знаменитость.

Фото уже собрало почти 76 тысяч лайков, а всего на страницу актрисы подписаны 9,4 млн человек по всему миру.

[ + – ] Дэниэл Модер, муж Джулии Робертс

Дэни и Джулия вместе уже без малого 20 лет. До Модера у Робертс была бурная личная жизнь. В молодости она встречалась с такими легендами кино как Лиам Нисон и Мэттью Перри, Дилан МакДермонт и даже Ричард Гир, а за канадского актера Кифера Сазерленда даже собралась замуж, однако отменила торжество за три дня до церемонии после того, как в газете появилось неоднозначное фото жениха в компании неизвестной девушки.

Под венец Джулия все же сходила. В 1993 году знаменитость сочеталась браком с кантри-певцом Лайлом Ловеттом всего после трех недель знакомства. Вся семейная жизнь проходила в разъездах из-за плотных рабочих графиков супругов, поэтому развод стал логическим завершением через два года.

Любовь всей своей жизни Робертс встретила на съемочной площадке фильма "Мексиканец". Оператор Дэниэл Модер сразу покорил сердце красотки. На тот момент он еще был женат, и, поговаривают, что Джулии даже пришлось заплатить бывшей супруге возлюбленного отступные, чтобы ускорить развод.

В 2002 году влюбленные поженились. В ноябре 2004 года 37-летняя Робертс родила двойню: мальчика Финнеаса Уолтера и девочку Хэйзел Патришу. Звезда стала одной из первых в Голливуде, кто воспользовался ЭКО, чтобы забеременеть, и фактически способствовала тому, что знаменитости все чаще прибегали к этому методу, чтобы стать родителями. В 2007 году у пары родился еще один сын Герни Даниэл.

[ + – ] Молодая мама Джулия Робертс с двойняшками, 2004 год

Детей супруги воспитывают на своем ранчо в Таосе, штат Нью-Мехико.

В прессе неоднократно появлялись слухи о проблемах в семье, однако пара демонстрирует всем злопыхателям, что у них все отлично.

Недавно Джулия закончила съемки в новой романтической комедии "Билет в рай" в Австралии, в которой она воссоединяется с коллегой по фильму "Одиннадцать друзей Оушена" Джорджем Клуни.

Джордж и Джулия снялись в таких фильмах, как его режиссерский дебют "Признания опасного человека", а также в "Финансовом монстре" Джоди Фостер.

Напомним, во время съемок комедии Джулия повторила свой культовый образ из фильма "Красотка".