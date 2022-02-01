"Вампирский" маникюр и стрелки. Бьюти-тренды 2022 с парижской Недели моды

Всю прошедшую неделю стилисты наблюдали за моделями на Неделе моды в Париже и теперь ясно, какие тренды скоро выйдут на улицы

На Неделях моды обычно демонстрируются не только роскошные наряды, но и новые бьюти-тренды. Ведь для эффектного шоу стилисты, дизайнеры и визажисты создают цельные образы. Если наряд с подиума все же не совсем доступен, то повторить интересный макияж, или прическу – всем по силам.

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Фокус собрал самые эффектные образы с подиумов кутюрных показов парижской Недели моды.

Белые стрелки на нижнем веке

Макияж глаз с акцентом на нижнее веко – в трендах этого года. Визажисты отмечают, что такие стрелки просто наносить и они идут буквально всем.

[ + – ] Белые "кошачьи" стрелки - тренд сезона

Немудрено, что модный макияж переселился из соцсетей на подиумы высокой моды. Так, в показе Christian Dior девушки щеголяли акцентными белыми стрелками, которые, как оказалось, выглядят потрясающе и заставляют лицо светится.

Кристальные веснушки Swarovski

Креативный директор Fendi Ким Джонс признался, что, готовясь к показу, перечитывал классические научно-фантастические романы вроде "Дюны" и "Звездных войн", так что модели и макияж получились футуристичными.

[ + – ] Кристальные веснушки

Особенно веснушки-кристаллы, разбросанные по лицам моделей. Отвечал за них визажист Питер Филипс, но повторить подобный макияж весьма просто.

Волны 1920-х

Ретро-стиль сейчас актуален, но на Неделе моды стало ясно, что дизайнеры решили обратиться не только к недавнему прошлому вроде 1990-х, но и к весьма стильному периоду мировой истории – 1920-м.

[ + – ] Волосы, уложенные волнами в стиле 1920-х

Время, когда девушки стали носить короткие стрижки, загорать, водить машину и отказались от корсетов – точно заслуживает цитирования. А особенно – волосы, уложенные волнами.

Афрокосы

Брейды, или афрокосы были практически во всех коллекциях. Экстремально длинные у моделей Jean Paul Gaultier, как у пиратов Карибского моря – на показе Zuhair Murad, и изысканные, украшенные золотыми заколками — у Schiaparelli.

[ + – ] Афрокосы - тренд с подиума

В трендах сейчас – любые афроксы, но научится плести их нелегко, так что в первый раз лучше обратиться к профессионалам.

Вампирские ногти

Дизайнеры Viktor & Rolf вдохновлялись старыми фильмами на вампирскую тематику, но если наряды с высокой линией плеч нескоро появятся на улицах из-за своего странного и авангардного дизайна, то тренд на длинные и заостренные ногти кроваво-красного оттенка – прост, эффектен и понятен.

[ + – ] "Вампирские" ногти

Настолько длинный маникюр, наверняка, не слишком удобен, но лунный маникюр драматичной формы — в стиле старых фильмов – это тренд, который под силу повторить каждому мастеру.

Накладные ресницы

Они никогда и не выходили из моды, но на Неделе моды оказалось, что накладные ресницы могут быть весьма оригинальными, а не просто увеличивать объем.

[ + – ] Накладные ресницы

Ресницы в виде перышек, как на показе Valentino, или приклеенные за пределами ресничного края, как у моделей Elle Saab – это новый тренд. Тем более, что когда-то подобным приемом пользовались и кинодивы прошлого, например, Софи Лорен – так она визуально удлиняла глаза.

А вот "синяки" Chanel получили неоднозначные отзывы. Виржини Виар объясняла, что вдохновлялась "ревущими" 1920-ми и "Великим Гэтсби", когда модные девушки "флэпперы" делали себе драматичный макияж глаз, но эффект получился прямо противоположным. Темные тени на одном глазу напомнили зрителями о банальных синяках и модный дом обвинили в романтизации домашнего насилия.

[ + – ] Спорные "синяки" Chanel

Впрочем, если повторить подобный макияж на двух глазах – то результат может получиться вполне эффектным.