"Вампірський" манікюр і стрілки. Б'юті-тренди 2022 з паризького Тижня моди

Весь минулий тиждень стилісти спостерігали за моделями на Тижні моди в Парижі, і тепер ясно, які тренди незабаром вийдуть на вулиці.

На Тижнях моди зазвичай демонструються не лише розкішні вбрання, а й нові б'юті-тренди. Адже для ефектного шоу стилісти, дизайнери та візажисти створюють цілісні образи. Якщо вбрання з подіуму все ж таки не зовсім доступне, то повторити цікавий макіяж або зачіску всім під силу.

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Фокус зібрав найефектніші образи з подіумів кутюрних показів паризького Тижня моди.

Білі стрілки на нижній повіці

Макіяж очей із акцентом на нижній повіці в трендах цього року. Візажисти відзначають, що такі стрілки просто наносити, і вони пасують буквально всім.

[ + – ] Білі котячі стрілки — тренд сезону

Не дивно, що модний макіяж переселився із соцмереж на подіуми високої моди. Так, у показі Christian Dior дівчата хизувалися акцентними білими стрілками, які, як виявилося, мають приголомшливий вигляд і змушують обличчя світитися.

Кришталеве ластовиння Swarovski

Креативний директор Fendi Кім Джонс зізнався, що, готуючись до показу, перечитував класичні науково-фантастичні романи на кшталт "Дюни" та "Зоряних війн", тому моделі та макіяж вийшли футуристичними.

[ + – ] Кришталеве ластовиння

Особливо ластовиння-кристали, розкидане по обличчях моделей. Відповідав за нього візажист Пітер Філіпс, але повторити подібний макіяж дуже просто.

Хвилі 1920-х

Ретро-стиль зараз актуальний, але на Тижні моди стало зрозуміло, що дизайнери вирішили звернутися не тільки до недавнього минулого 1990-х, але й до дуже стильного періоду світової історії – 1920-го.

[ + – ] Волосся, укладене хвилями в стилі 1920-х

Час, коли дівчата стали носити короткі стрижки, засмагати, водити машину та відмовилися від корсетів точно заслуговує на цитування. А особливо – волосся, укладене хвилями.

Афрокоси

Брейди або афрокоси були практично в усіх колекціях. Екстремально довгі в моделей Jean Paul Gaultier, як у піратів Карибського моря – на показі Zuhair Murad, і вишукані, прикрашені золотими шпильками – у Schiaparelli.

[ + – ] Афрокоси – тренд із подіуму

У трендах сьогодні — будь-які афрокси, але навчитися плести їх нелегко, так що вперше краще звернутися до професіоналів.

Вампірські нігті

Дизайнери Viktor & Rolf надихалися старими фільмами на вампірську тематику, але якщо вбрання з високою лінією плечей нескоро з'являться на вулицях через свій дивний і авангардний дизайн, то тренд на довгі та загострені нігті криваво-червоного відтінку – простий, ефектний і зрозумілий.

[ + – ] "Вампірські" нігті

Настільки довгий манікюр, напевно, не надто зручний, але місячний манікюр драматичної форми – у стилі старих фільмів – це тренд, який під силу повторити кожному майстру.

Накладні вії

Вони ніколи й не виходили з моди, але на Тижні моди виявилося, що накладні вії можуть бути дуже оригінальними, а не просто збільшувати об'єм.

[ + – ] Накладні вії

Вії у вигляді пір'їнок, як на показі Valentino, або приклеєні за межами вій, як у моделей Elle Saab – це новий тренд. Тим більше, що колись подібним прийомом користувалися й кінодіви минулого, наприклад, Софі Лорен – так вона візуально подовжувала очі.

А ось "синці" Chanel отримали неоднозначні відгуки. Віржині Віар пояснювала, що надихалася "ревучими" 1920-ми та "Великим Гетсбі", коли модні дівчата "флеппери" робили собі драматичний макіяж очей, але ефект вийшов прямо протилежним. Темні тіні на одному оці нагадали глядачами про банальні синці, і модний будинок звинуватили в романтизації домашнього насильства.

[ + – ] Спірні синці Chanel

Утім, якщо повторити подібний макіяж на двох очах – результат може вийти цілком ефектним.