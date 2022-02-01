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Тренды весны 2022. Самые модные вещи в главном оттенке года

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Фото: Getty Images | Модель на показе Valentino в образе модного цвета Very Peri

Давно цветом года не становился настолько оригинальный и чистый цвет. Но стоит узнать, с чем его носить и как сочетать

В конце 2021-го Pantone объявил главный оттенок следующего года — Very Peri. Он создан искусственно и символизирует "возрождение, свет в конце тоннеля и новые перспективы", по словам вице-президента Института цвета Pantone Лори Прессман. А стилисты видят в новом цвете отличную возможность обновить свой гардероб, пишет Instyle.

Немудрено, что новый цвет, который описывают, как "фиолетовый, с сине-красным оттенком", уже стал появляться на подиумах и на Неделе моды в Париже, а селебрити и трендсеттеры продемонстрировали, что готовы к новому сезону и умеют носить этот яркий и немного капризный оттенок.

Белла Хадид в брюках модного цвета Very Peri

Дизайнеры на Неделе моды создавали, как цельные образы в моноцвете Very Peri, а также экспериментировали с аксессуарами. Становится очевидным, что 2022-й пройдет под эгидой всех возможных разновидностей этой палитры — от сиреневого до пурпурного.

Стоит помнить, что цвет барвинка, сирени и лаванды, а именно на них похож Very Peri, лучше всего сочетается со следующими оттенками.

  • светло-салатовый;
  • светло-желтый;
  • светло-розовый;
  • серый;
  • светлый серо-зеленый;
  • голубой;
  • цвет металлик;
  • молочный, кремовый, цвет небеленого полотна (экрю).
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цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года
цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года
цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года
цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года
цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года
цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года
цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года
цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года
цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года
цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года
цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года
цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года
цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года
цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года
цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года
цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года
цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года
цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года
цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года
цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года
цвет года Very Peri, сиреневый цвет, фиолетовый цвет, цвет года, сиреневые вещи, тренд сезона, тренд года

К слову, тем, кому цвет Very Peri придется по вкусу – можно перекрасить стены. Особенно этот оттенок хорошо подходит для спальни. Психологи считают, что он умиротворяет и успокаивает. А если небольшой ремонт кажется слишком масштабным проектом, то вполне можно дополнить интерьер цветными акцентами: шторами, подушками, или покрывалами в этом модном оттенке.