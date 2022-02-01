Тренды весны 2022. Самые модные вещи в главном оттенке года

Давно цветом года не становился настолько оригинальный и чистый цвет. Но стоит узнать, с чем его носить и как сочетать

В конце 2021-го Pantone объявил главный оттенок следующего года — Very Peri. Он создан искусственно и символизирует "возрождение, свет в конце тоннеля и новые перспективы", по словам вице-президента Института цвета Pantone Лори Прессман. А стилисты видят в новом цвете отличную возможность обновить свой гардероб, пишет Instyle.

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Немудрено, что новый цвет, который описывают, как "фиолетовый, с сине-красным оттенком", уже стал появляться на подиумах и на Неделе моды в Париже, а селебрити и трендсеттеры продемонстрировали, что готовы к новому сезону и умеют носить этот яркий и немного капризный оттенок.

[ + – ] Белла Хадид в брюках модного цвета Very Peri

Дизайнеры на Неделе моды создавали, как цельные образы в моноцвете Very Peri, а также экспериментировали с аксессуарами. Становится очевидным, что 2022-й пройдет под эгидой всех возможных разновидностей этой палитры — от сиреневого до пурпурного.

Стоит помнить, что цвет барвинка, сирени и лаванды, а именно на них похож Very Peri, лучше всего сочетается со следующими оттенками.

светло-салатовый;

светло-желтый;

светло-розовый;

серый;

светлый серо-зеленый;

голубой;

цвет металлик;

молочный, кремовый, цвет небеленого полотна (экрю).

К слову, тем, кому цвет Very Peri придется по вкусу – можно перекрасить стены. Особенно этот оттенок хорошо подходит для спальни. Психологи считают, что он умиротворяет и успокаивает. А если небольшой ремонт кажется слишком масштабным проектом, то вполне можно дополнить интерьер цветными акцентами: шторами, подушками, или покрывалами в этом модном оттенке.