Тренди весни 2022. Наймодніші речі у головному відтінку року

Давно кольором року не ставав настільки оригінальний і чистий колір. Але варто дізнатися, з чим його носити та як поєднувати

Наприкінці 2021-го Pantone оголосив головний відтінок наступного року — Very Peri. Він створений штучно та символізує "відродження, світло в кінці тунелю та нові перспективи", за словами віцепрезидента Інституту кольору Pantone Лорі Прессман. А стилісти бачать у новому кольорі чудову можливість оновити свій гардероб, пише Instyle.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Не дивно, що новий колір, який описують, як "фіолетовий, із синьо-червоним відтінком", уже почав з'являтися на подіумах і Тижні моди в Парижі, а селебріті та трендсетери продемонстрували, що готові до нового сезону й уміють носити цей яскравий і трохи капризний відтінок.

[ + – ] Белла Хадід у штанах модного кольору Very Peri

Дизайнери на Тижні моди створювали як цілісні образи в монокольорі Very Peri, а також експериментували з аксесуарами. Стає очевидним, що 2022-й пройде під егідою всіх можливих різновидів цієї палітри — від бузкового до пурпурового.

Варто пам'ятати, що колір барвінку, бузку та лаванди, а саме на них схожий Very Peri, найкраще поєднується з такими відтінками:

світло-салатовий;

світло-жовтий;

світло-рожевий;

сірий;

світлий сіро-зелений;

блакитний;

колір металік;

молочний, кремовий, колір небіленого полотна (екрю).

До речі, тим, кому колір Very Peri сподобається — можна перефарбувати стіни. Особливо цей відтінок добре підходить для спальні. Психологи вважають, що він утихомирює і заспокоює. А якщо невеликий ремонт здається надто масштабним проєктом, то можна доповнити інтер'єр кольоровими акцентами: шторами, подушками, або покривалами в цьому модному відтінку.