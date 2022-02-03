Египетская модель повторит роль Меган Маркл в арабском ремейке сериала "Форс-мажоры"

Тара Эдам не зря выбрана на роль, сделавшую популярной Меган Маркл. У них с герцогиней Сассекской гораздо больше общего, чем съемочная площадка.

28-летняя египетская модель и активистка Тара Эмад сыграет Рэйчел Зейн, помощника юриста и любовницы главного героя Майка Росса, в арабском ремейке популярной юридической драмы "Форс-мажоры" ("Suits"). В оригинальной американской версии проекта эту роль исполнила Меган Маркл, ныне жена принца Гарри, сообщает Daily Mail.

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Звезда арабского кино ведет собственный подкаст, является очень успешной моделью, и так же, как и 40-летняя герцогиня Сассекская, выступает за права женщин и против издевательств.

На этом сходства между двумя женщинами не заканчиваются. Тара – активная зоозащитница. Она сотрудничает с благотворительными организациями, которые занимаются спасением собак. В соцсети модель поделилась снимками своих посещений приюта для животных "Надежда" в Каире, "чтобы повысить осведомленность о красоте усыновления собаки", а также публично поддержала Египетское общество милосердия к животным. В 2018 году она продала с аукциона дизайнерское платье Ясмин Мансур, чтобы собрать средства для собаки, которую сбила машина.

[ + – ] Тара Эмад в образе Рэйчел Зейн

Герцогиня Сассекская же является покровителем благотворительной организации по защите животных Mayhew.

У Эмад дома живет бигль Гай, которого она взяла в приюте Торонто (Канада). В свое время Маркл "усыновила" бездомного лабрадора Пулу в Лондоне.

[ + – ] Тара Эмад помогает организациям, спасающим собак

Как и Меган, Тара тоже любит йогу, регулярно делится своими практиками с поклонниками. Она даже публиковала фото, где демонстрирует шпагат вверх ногами.

Меган ранее заявляла, что йога — это "ее дело" и "у нее в крови". Она занимается этой дисциплиной с раннего детства благодаря своей матери Дории Рэгланд, которая работает инструктором в Лос-Анджелесе.

Эмад также принадлежит к двум расам, поскольку является дочерью отца-египтянина и матери-черногорки.

Родившись в Каире, она начала работать моделью всего в 14 лет и выиграла конкурс Miss Teen Egypt в 2010 году. Это положило начало успешной карьере. Тара снялась в девяти фильмах, 11 телешоу и более чем в 50 журналах, включая Elle Middle East, Marie Claire Arabia, Vogue Аравия и Vogue Италия.

В кинематографе примерами для подражания Эмад считает Шарлиз Терон и Мерил, называя их иконами.

Наряду с модельной карьерой и телевидением Тара изучает прикладное искусство и науку в Немецком университете в Каире. В рамках своей учебы в прошлом году она запустила подкаст, в котором рассказывает, почему происходят травли.

Говоря с Cosmo Middle East о проекте, она объяснила: "Подкаст начинался как мой университетский проект, это был мой дипломный проект бакалавра, и до сих пор все девять эпизодов были подготовлены, записаны и отредактированы мной. Я использовала время карантина, чтобы провести много исследований и просто узнать больше о подкастах, издевательствах и программах предотвращения издевательств. У нас в школах Египта нет программ по предотвращению издевательств, но я надеюсь увидеть это в ближайшие несколько лет".

Она говорит на арабском, английском и черногорском языках и посещала Британскую школу Порт-Саида в Каире.

В арабской адаптации "Форс-мажоров" участвуют актеры, очень известные на Ближнем Востоке. Все 30 серий первых двух сезонов выйдут в апреле во время Рамадана. Шоу было создано Мохамедом Хефзи, который также адаптировал "Идеальных незнакомцев", ремейк итальянского триллера Netflix, который вызвал бурю негодования среди египетских консерваторов.

Египетский политик Мостафа Бакри на прошлой неделе призвал парламент заблокировать Netflix, поскольку этот фильм является "попыткой Запада дестабилизировать арабские страны".

"Когда появляется такой фильм, точная копия итальянского фильма без какого-либо уважения к египетской и арабской морали и ценностям… . . когда он защищает гомосексуальность, когда используется более 20 нецензурных слов…. Когда я вижу это, я полностью понимаю, что египтяне и арабская семья становятся мишенью", – сказал он в интервью.

Пока что неизвестно, будет ли арабский сериал таким же колоритным, как оригинал. Меган Маркл снималась в проекте с 2011 по 2018 год. После того, как актриса вышла замуж за принца Гарри, она переехала в Лондон и оставила "Форс-мажоры". После Меган сериал покинул ее экранный муж Патрик Джей Адамс, однако через некоторое время его вернули в проект.