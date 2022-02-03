Єгипетська модель повторить роль Меган Маркл в арабському ремейку серіалу "Форс-мажори"

Тара Емад недаремно обрана на роль, що зробила популярною Меган Маркл. У них із герцогинею Сассекською набагато більше спільного, ніж знімальний майданчик.

28-річна єгипетська модель та активістка Тара Емад зіграє Рейчел Зейн, помічницю юриста та коханку головного героя Майка Росса, в арабському римейку популярної юридичної драми "Форс-мажори" ("Suits"). В оригінальній американській версії проєкту цю роль виконала Меган Маркл, яка нині є дружиною принца Гаррі, повідомляє Daily Mail.

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Зірка арабського кіно веде власний подкаст, є дуже успішною моделлю, і так само, як і 40-річна герцогиня Сассекськая, виступає за права жінок і проти знущань.

На цьому схожість між двома жінками не закінчується. Тара — активна зоозахисниця. Вона співпрацює з благодійними організаціями, які займаються рятуванням собак. У соцмережі модель поділилася знімками своїх відвідувань притулку для тварин "Надія" у Каїрі, "щоб підвищити поінформованість про красу усиновлення собаки", а також публічно підтримала Єгипетське товариство милосердя до тварин. У 2018 році вона продала з аукціону дизайнерську сукню Ясмін Мансур, щоб зібрати кошти для собаки, яку збила машина.

[ + – ] Тара Емад в образі Рейчел Зейн

Герцогиня Сассекська є покровителькою благодійної організації захисту тварин Mayhew.

У Емад удома живе бігль Гай, якого вона взяла у притулку Торонто (Канада). Свого часу Маркл "усиновила" бездомного лабрадора Пулу у Лондоні.

[ + – ] Тара Емад допомагає організаціям, що рятують собак

Як і Меган, Тара теж любить йогу, регулярно ділиться своїми практиками із шанувальниками. Вона навіть публікувала фото, де демонструє шпагат вверх ногами.

Меган раніше заявляла, що йога — це "її справа" та "у неї в крові". Вона займається цією дисципліною з раннього дитинства завдяки своїй матері Дорії Регланд, яка працює інструкторкою у Лос-Анджелесі.

Емад також належить до двох рас, оскільки є дочкою батька-єгиптянина та матері-чорногорки.

Народившись у Каїрі, вона почала працювати моделлю ще у 14 років та виграла конкурс Miss Teen Egypt у 2010 році. Це започаткувало успішну кар'єру. Тара знялася у дев'яти фільмах, 11 телешоу та більш ніж у 50 журналах, включаючи Elle Middle East, Marie Claire Arabia, Vogue Аравія та Vogue Італія.

У кінематографі прикладами для наслідування Емад вважає Шарліз Терон та Меріл, називаючи їх іконами.

Разом із модельною кар'єрою та телебаченням Тара вивчає прикладне мистецтво та науку у Німецькому університеті в Каїрі. У межах свого навчання минулого року вона запустила подкаст, у якому розповідає, чому відбуваються цькування.

Спілкуючись з Cosmo Middle East про проєкт, вона пояснила: "Подкаст починався як мій університетський проєкт, це був мій дипломний проєкт бакалавра, і досі всі дев'ять епізодів були підготовлені, записані та редаговані мною. Я використала час карантину, щоб провести багато досліджень і просто дізнатися більше про подкасти, знущання та програми запобігання знущань. У нас у школах Єгипту немає програм із запобігання знущань, але я сподіваюся побачити це у найближчі кілька років".

Вона розмовляє арабською, англійською та чорногорською мовами і відвідувала Британську школу Порт-Саїда в Каїрі.

В арабській адаптації "Форс-мажорів" беруть участь актори, дуже відомі на Близькому Сході. Усі 30 серій перших двох сезонів вийдуть у квітні під час Рамадану. Шоу було створено Мохамедом Хефзі, який також адаптував "Ідеальних незнайомців", римейк італійського трилера Netflix, який спричинив обурення серед єгипетських консерваторів.

Єгипетський політик Мостафа Бакрі минулого тижня закликав парламент заблокувати Netflix, оскільки цей фільм є "спробою Заходу дестабілізувати арабські країни".

"Коли з'являється такий фільм, точна копія італійського фільму без будь-якої поваги до єгипетської та арабської моралі та цінностей… Коли він захищає гомосексуальність, коли використовується понад 20 нецензурних слів… Коли я бачу це, я повністю розумію, що єгиптяни і арабська сім'я стає мішенню", — сказав він в інтерв'ю.

Поки що невідомо, чи арабський серіал буде таким же колоритним, як оригінал. Меган Маркл знімалася у проєкті з 2011 по 2018 рік. Після того, як актриса вийшла заміж за принца Гаррі, вона переїхала до Лондона та залишила "Форс-мажори". Після Меган серіал покинув її екранний чоловік Патрік Джей Адамс, проте через деякий час його повернули в проєкт.