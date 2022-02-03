Умерла знаменитая итальянская актриса Моника Витти

Витти была музой культового режиссера Микеланджело Антониони. Ей было 90 лет

В Италии, в возрасте 90 лет скончалась знаменитая итальянская актриса Моника Витти. Причина ее смерти неизвестна. О ее смерти сообщил писатель и политик Вальтер Вельтрони, по просьбе мужа актрисы Роберто Руссо. Об этом пишет ANSA.

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"Роберто Руссо попросил меня сообщить, что Моники Витти больше нет. Я делаю это с болью, привязанностью и сожалением", – написал Вельтрони.

В последние годы актриса страдала от болезни Альцгеймера и практически не появлялась на публике. Последний раз она посещала кинофестиваль в 2001 году.

Витти родилась 3 ноября 1931 года в Риме, но детство провела на Сицилии, из-за работы отца. Ее настоящее имя — Мария Луиза Чечарелли. Будучи подростком, она играла в любительских театральных постановках, а затем обучалась в Римской национальной академии драматического искусства. В детстве, во время Второй мировой войны, как рассказывала сама актриса, она устраивала домашние спектакли, чтобы отвлечь младших братьев от бомбардировок.

[ + – ] Моника Витти в расцвете карьеры Фото: ANSA

Кинодебют Моники состоялся в 1954 году в комедии "Смейся! Смейся! Смейся!". А всемирную известность ей принесло сотрудничество с режиссером Микеланджело Антониони. Актриса снялась в нескольких его фильмах, среди которых "Приключение" (1960), "Ночь" (1961) и "Затмение" (1962), известных, как "трилогия отчуждения". Также актриса носила неофициальный титул "королевы итальянской комедии".

Интересно, но после выхода фильма "Приключение" – Витти была настолько популярна, что ее изображение появилось даже на почтовых марках.

С Микеланджело Витти состояла в фактическом браке, а за своего нынешнего мужа – сценариста и режиссера Роберто Руссо она вышла замуж в 2000 году. Они встречались с 1975 года, когда Микеланджело был очарован новой музой – Ванессой Редгрейв и они с Витти расстались.

Она стала обладательницей пяти премий "Давид ди Донателло" и других престижных наград. А в 1995 году на Венецианском фестивале ей вручили "Золотого льва" за жизненные достижения.

[ + – ] Моника Витти на кинофестивале в Венеции Фото: ANSA

О своей молодости, любви и кино кинодива написала автобиографическую книгу Sette sottane, которая увидела свет в 1990-х и стала бестселлером.

Прощание с Витти состоится завтра, в римском Капитолии, а похоронят ее в Церкви художников на площади Пьяцца дель Пополо в Риме 5 февраля.