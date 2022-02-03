Померла відома італійська актриса Моніка Вітті

Вітті була музою культового режисера Мікеланджело Антоніоні. Їй було 90 років

В Італії, у віці 90 років померла знаменита італійська актриса Моніка Вітті. Причина її смерті невідома. Про її смерть повідомив письменник і політик Вальтер Вельтроні на прохання чоловіка актриси Роберто Руссо. Про це пише ANSA.

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"Роберто Руссо попросив мене повідомити, що Моніки Вітті більше немає. Я роблю це з болем, прихильністю та жалем", — написав Вельтроні.

Останніми роками актриса страждала від хвороби Альцгеймера і практично не з'являлася на публіці. Востаннє вона відвідувала кінофестиваль у 2001 році.

Вітті народилася 3 листопада 1931 року в Римі, але дитинство провела на Сицилії через роботу батька. Її справжнє ім'я — Марія Луїза Чечареллі. Бувши підлітком, вона грала в аматорських театральних виставах, а потім навчалася в Римській національній академії драматичного мистецтва. У дитинстві, під час Другої світової війни, як розповідала сама актриса, вона влаштовувала домашні спектаклі, щоб відвернути увагу молодших братів від бомбардувань.

[ + – ] Моніка Вітті у розквіті кар'єри Фото: ANSA

Кінодебют Моніки відбувся в 1954 році в комедії "Смійся! Смійся! Смійся!". А всесвітню популярність їй принесла співпраця з режисером Мікеланджело Антоніоні. Актриса знялася в кількох його фільмах, серед яких "Пригода" (1960), "Ніч" (1961) та "Затемнення" (1962), відомих як "трилогія відчуження". Також актриса мала неофіційний титул "королеви італійської комедії".

Цікаво, але після виходу фільму "Пригода" Вітті була настільки популярна, що її зображення з'явилося навіть на поштових марках.

З Мікеланджело Вітті перебувала у фактичному шлюбі, а за свого нинішнього чоловіка — сценариста та режисера Роберто Руссо вона вийшла заміж у 2000 році. Вони зустрічалися з 1975 року, коли Мікеланджело був зачарований новою музою Ванессою Редгрейв і вони з Вітті розлучилися.

Вона стала володаркою п'яти премій "Давід ді Донателло" та інших престижних нагород. А 1995 року на Венеціанському фестивалі їй вручили "Золотого лева" за життєві здобутки.

[ + – ] Моніка Вітті на кінофестивалі у Венеції Фото: ANSA

Про свою молодість, любов і кіно кінодіва написала автобіографічну книгу Sette sottane, яка побачила світ у 1990-х і стала бестселером.

Прощання з Вітті відбудеться завтра, у римському Капітолії, а поховають її у Церкві художників на площі П'яцца дель Пополо у Римі 5 лютого.