Обиженная женщина выставила провинившегося мужа на онлайн-аукцион (фото)

Узнав о том, что стал товаром, мужчина отнесся к этому с юмором и с интересом наблюдал, сколько за него готовы заплатить.

Мать двоих детей Линда Макалистер, которая живет в Новой Зеландии, выставила на сайте TradeMe (местный аналог eBay) объявление о продаже своего 37-летнего мужа Джона, пишет издание Stuff.

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Супруга она описывает как хорошо воспитанного мужчину ростом 6 футов 1 дюйм (186 см), который "стреляет и ловит рыбу" и занимается выращиванием говядины.

"У него было несколько предыдущих владельцев, но он будет верным, если его кормить и ублажать… Продажа окончательная, обмену и возврату не подлежит", – говорилось в объявлении.

Потенциальные покупательницы очень заинтересовались Джоном, а некоторые даже предлагали обменять на него своего супруга.

Когда у продавца спросили о недостатках мужа, она ответила:

"Чрезвычайно любит долгие разговоры о пастбищах и погоде. В пятницу вечером любит выпить. Также страдает от носков на полу".

Позже Линда призналась журналистам, что решила продать мужа после того, как он бросил ее одну с двумя сыновьями Кольтом (4 года) и Райдером (6 лет) во время их каникул, а сам надолго отправился на рыбалку.

[ + – ] Линда и Джон Макалистеры с сыновьями Кольтом и Райдером Фото: Stuff

"Поскольку он любит охотиться и ловить рыбу, это обычное поведение, но когда у детей школьные каникулы, а время отхода ко сну откладывается все позже и позже, все это сводит меня с ума", – подчеркнула она.

О том, что его продают на аукционе, Джон узнал от друзей, но отнесся к этому с юмором и даже с азартом. Мужчине было интересно, сколько денег за него предложат.

"Он был уверен, что получит приличную сумму… Он жадно смотрел на ставки, чтобы доказать эту теорию", – призналась миссис Макалистер.

[ + – ] свадьба Джона и Линды Фото: Stuff

Однако тут его ждало разочарование. Максимальная ставка из 12 сделанных составила всего 100 новозеландских долларов (49 фунтов стерлингов), прежде чем TradeMe удалил объявление за нарушение условий сайта.

"Хотя нам нравится видеть, как люди веселятся, в конечном счете, нашим приоритетом является обеспечение порядка и соблюдение условий", – подчеркнул менеджер по политике и соблюдению требований TradeMe Джеймс Райан, добавив, что впервые за последнее время сайт аукциона столкнулся с подобным предложением.

Райан сказал, что Trade Me любит, когда их участники проявляют творческий подход. Предыдущие списки включали женщину, которая продала билет на концерт Эда Ширана при условии, что ее пригласят на свидание, и даму, выставившую на продажу свадебное платье, "надетое один раз по ошибке".

Макалистеры поженились в Ирландии, на родине Линды, в 2019 году. Год назад семья вместе с детьми переехала в Мартон, крупнейший город в сельской местности Рангитикея (Новая Зеландия).