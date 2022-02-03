Ображена жінка виставила чоловіка, який провинився, на онлайн-аукціон (фото)

Дізнавшись, що став товаром, чоловік поставився до цього з гумором і з цікавістю спостерігав, скільки за нього готові заплатити.

Мати двох дітей Лінда Макалістер, яка мешкає в Новій Зеландії, виставила на сайті TradeMe (місцевий аналог eBay) оголошення про продаж свого 37-річного чоловіка Джона, пише видання Stuff.

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Чоловіка вона описує як добре вихованого, зріст 6 футів 1 дюйм (186 см), "стріляє і ловить рибу", займається вирощуванням яловичини.

"У нього було кілька попередніх власників, але він буде вірним, якщо його годувати і задовольняти... Продаж остаточний, обміну та поверненню не підлягає", — говорилося в оголошенні.

Потенційні покупці дуже зацікавилися Джоном, а деякі навіть пропонували обміняти на нього свого чоловіка.

Коли продавець запитав про недоліки чоловіка, вона відповіла:

"Надзвичайно любить довгі розмови про пасовища та погоду. У п'ятницю ввечері любить випити. Також страждає від шкарпеток на підлозі".

Пізніше Лінда зізналася журналістам, що вирішила продати чоловіка після того, як він покинув її одну з двома синами Кольтом (4 роки) та Райдером (6 років) під час їхніх канікул, а сам надовго вирушив на риболовлю.

[ + – ] Лінда та Джон Макалістери із синами Кольтом та Райдером Фото: Stuff

"Оскільки він любить полювати і ловити рибу, це звичайна поведінка, але коли в дітей шкільні канікули, а час відходу до сну відкладається все пізніше і пізніше, усе це зводить мене з розуму", — наголосила вона.

Про те, що його продають на аукціоні, Джон дізнався від друзів, але поставився до цього з гумором і навіть з азартом. Чоловікові було цікаво, скільки грошей за нього запропонують.

"Він був упевнений, що отримає пристойну суму... Він жадібно дивився на ставки, щоб довести цю теорію", — зізналася місіс Макалістер.

[ + – ] Весілля Джона та Лінди Фото: Stuff

Однак, тут на нього чекало розчарування. Максимальна ставка з 12 зроблених становила лише 100 новозеландських доларів (49 фунтів стерлінгів), перш ніж TradeMe видалив оголошення за порушення умов сайту.

"Хоча нам подобається бачити, як люди веселяться, зрештою, нашим пріоритетом є забезпечення порядку та дотримання умов", – наголосив менеджер з політики та дотримання вимог TradeMe Джеймс Раян, додавши, що вперше за останній час сайт аукціону зіткнувся з такою пропозицією.

Раян сказав, що Trade Me любить, коли їхні учасники виявляють творчий підхід. Попередні списки включали жінку, яка продала квиток на концерт Еда Ширана за умови, що її запросять на побачення, і даму, яка виставила на продаж весільну сукню, "одягнуту один раз помилково".

Макалістери одружилися в Ірландії, на батьківщині Лінди, у 2019 році. Рік тому сім'я разом із дітьми переїхала до Мартона, найбільшого міста в сільській місцевості Рангітікея (Нова Зеландія).