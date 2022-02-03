В Китае построят парк развлечений, посвященный культовому бренду Hello Kitty

Парк откроется в 2024 году вместе с шикарным отелем Hyatt на 221 номер

В Китае собираются открыть тематический парк Hello Kitty, посвященный этому культовому бренду и его не менее культовым персонажам. Об этом пишет Keyestone Group.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Парк построят у залива Хайтан, провинции Хайнань и в парке разместится первый в стране отель Hyatt, полностью оформленный в стилистике бренда.

Уже были обнародованы несколько снимков, которые демонстрируют, как парк будет выглядеть. В нем будут американские горки, аттракционы и, конечно, многочисленные тематические магазины. Слухи о том, что Hello Kitty обзаведется еще одним собственным парком, ходили еще с 2018 года.

Фото: Sanrio

[ + – ] Тематический парк Hello Kitty Фото: Sanrio

В Китае уже есть одним тематический парк Hello Kitty, на его постройку было потрачено 210 миллионов фунтов стерлингов.

[ + – ] Тематический парк Hello Kitty Фото: Sanrio

В Японии также есть два тематических парка Hello Kitty — Harmonyland и Sanrio Puroland, последний из которых открылся еще в 1990 году. Еще в 2012 году тайваньская авиакомпания Eva запустила специальные самолеты с тематикой Kitty, хотя во время пандемии обслуживание было временно приостановлено. А в 2018 году в Японии был запущен сверхскоростной пассажирский экспресс Hello Kitty.

Напомним, Hello Kitty была создана японской компанией Sanrio еще в 1974 году, — этот персонаж изображается в виде антропоморфной белой кошечки породы японский бобтейл с красным бантом на голове.

По легенде Китти живет в Лондоне вместе со своими родителями и сестрой-близнецом Мимми. Первым предметом, который стал приносить доход – стал кошелек с изображением Китти. Сейчас бренд ежегодно приносит миллиард долларов и является одним из самых цитируемых и популярных.

В марте 2019 года Warner Bros. New Line Cinema объявила, что приобрела права на фильм про Hello Kitty у японской корпорации Sanrio. Это будет первая кинолента об этом персонаже за все годы его существования