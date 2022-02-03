У Китаї збудують парк розваг, присвячений культовому бренду Hello Kitty

Парк відкриється у 2024 році разом із шикарним готелем Hyatt на 221 номер.

У Китаї збираються відкрити тематичний парк Hello Kitty, присвячений цьому культовому бренду та його не менш культовим персонажам. Про це пише Keyestone Group.

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Парк збудують біля затоки Хайтан, провінції Хайнань і в парку розміститься перший у країні готель Hyatt, повністю оформлений у стилістиці бренду.

Уже було оприлюднено кілька знімків, які демонструють, як парк виглядатиме. У ньому будуть американські гірки, атракціони та, звичайно, численні тематичні магазини. Чутки про те, що Hello Kitty матиме ще один власний парк, ходили ще з 2018 року.

Фото: Sanrio

[ + – ] Тематичний парк Hello Kitty Фото: Sanrio

У Китаї вже є один тематичний парк Hello Kitty, на його будівництво було витрачено 210 мільйонів фунтів стерлінгів.

[ + – ] Тематичний парк Hello Kitty Фото: Sanrio

У Японії також є два тематичні парки Hello Kitty — Harmonyland і Sanrio Puroland, останній з яких відкрився ще 1990 року. Ще у 2012 році тайванська авіакомпанія Eva запустила спеціальні літаки з тематикою Kitty, хоча під час пандемії обслуговування тимчасово призупинили. А у 2018 році в Японії було запущено надшвидкісний пасажирський експрес Hello Kitty.

Нагадаємо, Hello Kitty була створена японською компанією Sanrio ще в 1974 році, — цей персонаж зображується у вигляді антропоморфної білої кішечки породи японський бобтейл із червоним бантом на голові.

За легендою Кітті живе в Лондоні разом зі своїми батьками та сестрою-близнюком Міммі. Першим предметом, який став приносити дохід, став гаманець із зображенням Кітті. Наразі бренд щорічно приносить мільярд доларів і є одним із найцитованіших і найпопулярніших.

У березні 2019 року Warner Bros. New Line Cinema оголосила, що придбала права на фільм про Hello Kitty в японської корпорації Sanrio. Це буде перша кінострічка про цього персонажа за всі роки його існування