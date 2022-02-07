В штате Нью-Йорк ограбили магазин Louis Vuitton на глазах у спокойного охранника (видео)

На опубликованных кадрах видно, что сотрудники магазина пытались отбить товар у преступников, но безуспешно. Те убежали с сумками и кошельками.

В штате Нью-Йорк участились ограбления люксовых магазинов, и одно из таких попало на камеры очевидцев, сообщает The New York Post.

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В роскошном торговом центре The Westchester в Уайт-Плейнсе двое высоких темнокожих мужчин на глазах у персонала магазина Louis Vuitton украли несколько сумочек и кошельков. Видео поделился бывший исполнительный директором округа Уэтчестер Роб Асторино, кандидат в губернаторы от республиканцев. На кадрах видно, как продавцы пытаются забрать у преступников товар, но безуспешно. Сначала один мужчина выбегает из магазина с сумкой, а затем и другой.

Рядом заметен охранник торгового центра, который молча наблюдает за происходящим в магазине и даже не пытается что-то предпринимать. Позже полицейские уточнили, что один преступник унес две сумки, а второй мужчина, которому не удалось уйти так же быстро, как его подельнику, воровал кошельки с витрин.

Пользователи, просмотревшие запись, были шокированы настолько наглой магазинной кражей. Как оказалось, она была не первой. Месяцем ранее в том же торговом центре воры нагрянули в магазин Burberry. Тогда камера зафиксировала двух мужчин, убегающих из магазина с полными руками товаров.

[ + – ] Ограбление магазинов Burberry (вверху) и Louis Vuitton (внизу)

Полиция Уайт-Плейнс сообщила в своем посте в Facebook, что расследует обе кражи, и уточнила, что преступники не применяли оружие, благодаря чему никто не пострадал. В ведомстве не уточнили точные даты совершения преступлений. И в первом, и во втором случае сообщений о задержаниях не поступало.

Материнская компания Louis Vuitton LVMH отказалась от комментариев по поводу случившегося, а администрация торгового центра осудила кражи в заявлении и сказала, что они усилили меры безопасности.

"Преступление, изображенное на этом видео, неприемлемо, и мы полностью сотрудничаем с полицейским управлением Уайт-Плейнс в их расследовании. Мы предприняли ряд дополнительных шагов для дальнейшего усиления программы безопасности в The Westchester, в том числе добавили полицейских Уайт-Плейнса для патрулирования территории, увеличили количество дополнительных частных патрулей безопасности, развернули специально обученные патрули К-9 и другие меры", – заявили представители ТЦ.

Количество мелких краж в США резко возросло после того, как в силу вступил закон, урезавший денежный залог для ненасильственных подсудимых. Согласно ему, судьи больше не смогут вносить залог за длинный список проступков и ненасильственных преступлений, включая преследование, нападение без серьезных травм, кражу со взломом, многие преступления, связанные с наркотиками, и даже некоторые виды поджогов и грабежей. За ущерб ниже 1000 долларов не сажают за решетку, что и привело к росту количества мелких краж.

Залог – это метод обеспечения возвращения людей в суд, который требует от ответчиков внесения наличных денег или залога, которого они лишаются, если не явятся на судебное разбирательство. С 1970-х годов нью-йоркские судьи могли учитывать только риск бегства при установлении залога, а не общественную безопасность. Сумма может варьироваться от нескольких сотен долларов до миллионов.

Противники денежного залога уже давно утверждают, что он криминализирует бедность, склоняя систему правосудия в пользу богатых обвиняемых. В Нью-Йорке несправедливость системы проявилась, когда подросток из Бронкса по имени Калиф Браудер провел три года на острове Рикерс, потому что его семья не могла собрать $3000, но в 2013 году обвинения были сняты за отсутствием доказательств. Позже он покончил с собой.

После его смерти движение за отмену денежного залога усилилось, и в прошлом году губернатор и возглавляемое демократами законодательное собрание штата приняли новый закон, запрещающий взимание залога за большинство проступков и ненасильственных преступлений.

В свою очередь жители города требуют отменить реформу залога, а также сетуют, что из-за таких преступлений многие магазины закрываются, а бизнес уходит в более безопасные места.

Фото: Скриншот

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