У штаті Нью-Йорк пограбували магазин Louis Vuitton на очах у спокійного охоронця (відео)

На опублікованих кадрах видно, що співробітники магазину намагалися відбити товар у злочинців, але безуспішно. Ті втекли з сумками та гаманцями.

У штаті Нью-Йорк почастішали пограбування магазинів "люкс", і одне з таких потрапило на камери очевидців, повідомляє The New York Post.

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У розкішному торговому центрі Westchester у Вайт-Плейнсі двоє високих темношкірих чоловіків на очах у персоналу магазину Louis Vuitton вкрали кілька сумочок і гаманців. Відео поділився колишній виконавчий директор округу Вестчестер Роб Асторіно, кандидат у губернатори від республіканців. На кадрах видно, як продавці намагаються забрати в злочинців товар, але безрезультатно. Спочатку один чоловік вибігає з магазину з сумкою, а згодом й інший.

Поруч помітно охоронця торгового центру, який мовчки спостерігає за тим, що відбувається в магазині, і навіть не намагається щось робити. Пізніше поліцейські уточнили, що один злочинець забрав дві сумки, а другий чоловік, якому не вдалося піти так само швидко, як його поплічнику, крав гаманці з вітрин.

Користувачів, які переглянули запис, шокувала настільки зухвала магазинна крадіжка. Як виявилось, вона не перша. Місяцем раніше в тому ж торговому центрі злодії налетіли на магазин Burberry. Тоді камера зафіксувала двох чоловіків, які тікають із магазину з повними руками товарів.

[ + – ] Пограбування магазинів Burberry (вгорі) та Louis Vuitton (внизу)

Поліція Уайт-Плейнс повідомила у своєму пості у Facebook, що розслідує обидві крадіжки, та уточнила, що злочинці не застосовували зброю, завдяки чому ніхто не постраждав. У відомстві не уточнили точні дати скоєних злочинів. І в першому, і в другому випадку повідомлень про затримання не надходило.

Материнська компанія Louis Vuitton LVMH відмовилася від коментарів щодо того, що сталося, а адміністрація торгового центру засудила крадіжки в заяві та сказала, що вони посилили заходи безпеки.

"Злочин, зображений на цьому відео, неприйнятний, і ми повністю співпрацюємо з поліцейським управлінням Уайт-Плейнс у їхньому розслідуванні. Ми зробили низку додаткових кроків для подальшого посилення програми безпеки в The Westchester, зокрема додали поліцейських Уайт-Плейнса для патрулювання території, збільшили кількість додаткових приватних патрулів безпеки, розгорнули спеціально навчені патрулі К-9 та інші заходи", – заявили представники ТЦ.

Кількість дрібних крадіжок у США різко зросла після того, як набув чинності закон, що урізав грошову заставу для ненасильницьких підсудних. Згідно з ним, судді більше не зможуть вносити заставу за довгий список провин та ненасильницьких злочинів, включаючи переслідування, напад без серйозних травм, крадіжку зі зломом, багато злочинів, пов'язаних з наркотиками, і навіть деякі види підпалів та пограбувань. За збитки менше за 1000 доларів не садять за ґрати, що й призвело до зростання кількості дрібних крадіжок.

Застава – це спосіб забезпечити повернення людей до суду, який вимагає від відповідачів внесення готівки або застави, які вони втрачають, якщо не з'являться на судовий розгляд. З 1970-х років нью-йоркські судді могли враховувати лише ризик втечі під час встановлення застави, а не суспільну безпеку. Сума може змінюватись від кількох сотень доларів до мільйонів.

Противники грошової застави вже давно стверджують, що вона криміналізує бідність, схиляючи систему правосуддя на користь заможних обвинувачених. У Нью-Йорку несправедливість системи проявилася, коли підліток із Бронкса, на ім'я Каліф Браудер, провів три роки на острові Райкерс, тому що його сім'я не могла зібрати $3000, але у 2013 році звинувачення зняли через відсутність доказів. Пізніше він наклав на себе руки.

Після його смерті рух за скасування грошової застави посилився, і минулого року губернатор та законодавчі збори штату, які очолили демократи, ухвалили новий закон, який забороняє стягнення застави за більшість провин та ненасильницьких злочинів.

Зі свого боку жителі міста вимагають скасувати реформу застави, а також нарікають, що через такі злочини багато магазинів закриваються, а бізнес йде в безпечніші місця.

Фото: Скриншот

Обурення набирає обертів і вже суттєво зіпсувало рейтинг демократів.