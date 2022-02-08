Колин Ферт нашел новую любовь после измены жены и скандального развода

Британский актер начал отношения со сценаристкой и продюсером Мэгги Кон

61-летний актер Колин Ферт, разбивший не одно сердце, сыграв мистера Дарси в фильме "Гордость и предубеждение", возлюбленного Бриджит Джонс и романтичного писателя Джейми Беннета в картине "Реальная любовь", больше не одинок: "мистер Дарси" нашел свою любовь на съемочной площадке. Об этом пишет Express.

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Колин Ферт познакомился со сценаристкой и продюсером Мэгги Кон на съемках криминального мини-сериала "Лестница".

[ + – ] Колин Ферт и Мэгги Кон

Но Колин, как истинный джентльмен, не афишировал эти отношения. О его новых отношениях рассказали его друзья, сообщив, что он с Мэгги неразлучен с начала съемок, которые стартовали в прошлом году.

На прошлой неделе папарацци сфотографировали пару на романтическом свидании в Западном Лондоне. Колин и Мэгги ужинали в ливанском ресторане.

"Они выглядели очень счастливыми. Колин часто шутил, а она смеялась над его шутками, и хоть за руки они не держались, было видно, что им хорошо вместе", — рассказал журналистам один из свидетелей свидания.

Мэгги Кон весьма известна в Голливуде. Она работала над криминальными сериалами "Американская история преступлений" и "Нарко: Мексика", получала награды от Гильдии писателей Америки и Гильдии продюсеров Америки.

Впрочем, всех предыдущих своих девушек Колин также находил во время работы. С Мэг Тилли он познакомился на съемках фильма "Вальмон", в 1994 году он встречался с Дженнифер Эль, своей партнершей по фильму "Гордость и предубеждение", а со своей женой Ливией Джуджолли, режиссером-документалистом, Колин познакомился год спустя. В 1997 году они сыграли свадьбу и прожили в браке 22 года.

[ + – ] Колин Ферт и Ливия Джуджолли на Met Gala в 2018 году Фото: Getty Images

У них родились двое сыновей – Лука и Маттео, но в 2019 году пара объявила о расставании. История вышла скандальной. Ливия заявила, что ее преследует журналист Марко Бранкаччиа и обратилась в полицию, но Марко сообщил, что он не преследователь, а давний друг и бывший любовник и даже отправил обманутому мужу интимные фото.

Брак Колина и Ливии распался. И с той поры актер был одинок.