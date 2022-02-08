Колін Ферт знайшов нове кохання після зради дружини та скандального розлучення

Британський актор розпочав стосунки зі сценаристкою та продюсером Меггі Кон.

61-річний актор Колін Ферт, який розбив не одне серце, зігравши містера Дарсі у фільмі "Гордість і упередження", коханого Бріджит Джонс та романтичного письменника Джеймі Беннета в картині "Реальне кохання", більше не самотній: "містер Дарсі" знайшов своє кохання на знімальному майданчику. Про це пише Express.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Колін Ферт познайомився зі сценаристкою та продюсеркою Меггі Кон на зйомках кримінального мінісеріалу "Сходи".

[ + – ] Колін Ферт та Меггі Кон

Але Колін як щирий джентльмен не афішував ці відносини. Про його нові відносини розповіли його друзі, повідомивши, що він із Меггі нерозлучний з початку зйомок, які стартували минулого року.

Минулого тижня папараці сфотографували пару на романтичному побаченні в Західному Лондоні. Колін та Меггі вечеряли у ліванському ресторані.

"Вони виглядали дуже щасливими. Колін часто жартував, а вона сміялася з його жартів, і хоч за руки вони не трималися, було видно, що їм добре разом", — розповів один зі свідків побачення.

Меггі Кон дуже відома в Голлівуді. Вона працювала над кримінальними серіалами "Американська історія злочинів" та "Нарко: Мексика", отримувала нагороди від Гільдії письменників Америки та Гільдії продюсерів Америки.

Втім, усіх попередніх дівчат Колін також знаходив під час роботи. З Мег Тіллі він познайомився на зйомках фільму "Вальмон", у 1994 році він зустрічався з Дженніфер Ель, своєю партнеркою з фільму "Гордість і упередження", а зі своєю дружиною Лівією Джуджоллі, режисеркою-документалістом, Колін познайомився через рік. У 1997 році вони зіграли весілля та прожили у шлюбі 22 роки.

[ + – ] Колін Ферт та Лівія Джуджоллі на Met Gala у 2018 році Фото: Getty Images

У них народилися двоє синів – Лука та Маттео, але у 2019 році пара оголосила про розлучення. Історія вийшла скандальною. Лівія заявила, що її переслідує журналіст Марко Бранкаччіа і звернулася до поліції, але Марко повідомив, що він не переслідувач, а давній друг і колишній коханець і навіть надіслав обдуреному чоловікові інтимні фото.

Шлюб Коліна та Лівії розпався. І з того часу актор був самотній.