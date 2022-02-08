Колін Ферт знайшов нове кохання після зради дружини та скандального розлучення
Британський актор розпочав стосунки зі сценаристкою та продюсером Меггі Кон.
61-річний актор Колін Ферт, який розбив не одне серце, зігравши містера Дарсі у фільмі "Гордість і упередження", коханого Бріджит Джонс та романтичного письменника Джеймі Беннета в картині "Реальне кохання", більше не самотній: "містер Дарсі" знайшов своє кохання на знімальному майданчику. Про це пише Express.
Колін Ферт познайомився зі сценаристкою та продюсеркою Меггі Кон на зйомках кримінального мінісеріалу "Сходи".
Але Колін як щирий джентльмен не афішував ці відносини. Про його нові відносини розповіли його друзі, повідомивши, що він із Меггі нерозлучний з початку зйомок, які стартували минулого року.
Минулого тижня папараці сфотографували пару на романтичному побаченні в Західному Лондоні. Колін та Меггі вечеряли у ліванському ресторані.
"Вони виглядали дуже щасливими. Колін часто жартував, а вона сміялася з його жартів, і хоч за руки вони не трималися, було видно, що їм добре разом", — розповів один зі свідків побачення.
Меггі Кон дуже відома в Голлівуді. Вона працювала над кримінальними серіалами "Американська історія злочинів" та "Нарко: Мексика", отримувала нагороди від Гільдії письменників Америки та Гільдії продюсерів Америки.
Втім, усіх попередніх дівчат Колін також знаходив під час роботи. З Мег Тіллі він познайомився на зйомках фільму "Вальмон", у 1994 році він зустрічався з Дженніфер Ель, своєю партнеркою з фільму "Гордість і упередження", а зі своєю дружиною Лівією Джуджоллі, режисеркою-документалістом, Колін познайомився через рік. У 1997 році вони зіграли весілля та прожили у шлюбі 22 роки.
У них народилися двоє синів – Лука та Маттео, але у 2019 році пара оголосила про розлучення. Історія вийшла скандальною. Лівія заявила, що її переслідує журналіст Марко Бранкаччіа і звернулася до поліції, але Марко повідомив, що він не переслідувач, а давній друг і колишній коханець і навіть надіслав обдуреному чоловікові інтимні фото.
Шлюб Коліна та Лівії розпався. І з того часу актор був самотній.