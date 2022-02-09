Сердечки и поцелуи. Оригинальный макияж для Дня святого Валентина, покоривший TikTok и Instagram

День всех влюбленных будут праздновать уже через пять дней, значит пора придумать, какой макияж лучше всего подойдет для признания в любви к самой себе

Популярные блогеры в TikTok и Instagram уже вовсю готовятся к Дню святого Валентина, кульминация которого наступит 14 февраля. И в соцсетях все популярней становятся несколько вариантом праздничного макияжа в стилистике праздника. Об этом пишет Allure.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Особых навыков для мейкапа в стиле Дня всех влюбленных не требуется, но выглядит он весьма оригинально.

Традиционно, 14 февраля, макияж делают в розовых и алых тонах, а маникюр украшен сердечками и изображениями амуров.

Фокус уже собирал лучшие идеи для праздничного маникюра в стилистике Дня святого Валентина, так что не будет лишним дополнить "сердечный" нейл-арт тематическим макияжем.

Один из самых популярных роликов с праздничным макияжем опубликовала тиктокерша Мэй Пэнг. Ее ролик с "поцелуйчиками" на лице настолько понравился подписчикам, что набрал уже почти 17 миллионов просмотров.

[ + – ] Макияж с "поцелуйчиками"

Как оказалось, создать его просто – просто нужно накрасить губы ярко-алой помадой, поцеловать пищевую пленку, а потом перенести отпечаток на лицо.

Чтобы "поцелуй" держался подольше – Мэй пудрит его белой минеральной пудрой.

Еще один вариант популярного макияжа на День святого Валентина продемонстрировала блогер Шарон Уву.

Она нарисовала розовые стрелки, украшенные сердечками.

[ + – ] Макияж с сердечками

Впрочем, Шарон предложила сразу несколько вариаций мейкапа на тему Дня всех влюбленных.

Так, что те, кто пожелают накраситься оригинально, смогут повторить любую из ее идей.