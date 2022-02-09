Сердечки и поцелуи. Оригинальный макияж для Дня святого Валентина, покоривший TikTok и Instagram
День всех влюбленных будут праздновать уже через пять дней, значит пора придумать, какой макияж лучше всего подойдет для признания в любви к самой себе
Популярные блогеры в TikTok и Instagram уже вовсю готовятся к Дню святого Валентина, кульминация которого наступит 14 февраля. И в соцсетях все популярней становятся несколько вариантом праздничного макияжа в стилистике праздника. Об этом пишет Allure.
Особых навыков для мейкапа в стиле Дня всех влюбленных не требуется, но выглядит он весьма оригинально.
Традиционно, 14 февраля, макияж делают в розовых и алых тонах, а маникюр украшен сердечками и изображениями амуров.
Фокус уже собирал лучшие идеи для праздничного маникюра в стилистике Дня святого Валентина, так что не будет лишним дополнить "сердечный" нейл-арт тематическим макияжем.
Один из самых популярных роликов с праздничным макияжем опубликовала тиктокерша Мэй Пэнг. Ее ролик с "поцелуйчиками" на лице настолько понравился подписчикам, что набрал уже почти 17 миллионов просмотров.
Как оказалось, создать его просто – просто нужно накрасить губы ярко-алой помадой, поцеловать пищевую пленку, а потом перенести отпечаток на лицо.
Чтобы "поцелуй" держался подольше – Мэй пудрит его белой минеральной пудрой.
Еще один вариант популярного макияжа на День святого Валентина продемонстрировала блогер Шарон Уву.
Она нарисовала розовые стрелки, украшенные сердечками.
Впрочем, Шарон предложила сразу несколько вариаций мейкапа на тему Дня всех влюбленных.
Так, что те, кто пожелают накраситься оригинально, смогут повторить любую из ее идей.