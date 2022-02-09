Сердечка та поцілунки. Оригінальний макіяж для Дня святого Валентина, який підкорив TikTok та Instagram

День усіх закоханих святкуватимуть вже через п'ять днів, значить, настав час придумати, який макіяж найкраще підійде для освідчення в любові до самої себе.

Популярні блогери в TikTok та Instagram вже готуються до Дня святого Валентина, кульмінація якого настане 14 лютого. І в соцмережах все популярнішими стають деякі варіанти святкового макіяжу у стилістиці свята. Про це пише Allure.

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Особливих навичок для макіяжу в стилі Дня всіх закоханих не потрібно, але виглядає він дуже оригінально.

Традиційно, 14 лютого, макіяж роблять у рожевих та червоних тонах, а манікюр прикрашений сердечками та зображеннями амурів.

Фокус уже збирав найкращі ідеї для святкового манікюру у стилістиці Дня святого Валентина, тож не буде зайвим доповнити "сердечний" нейл-арт тематичним макіяжем.

Один із найпопулярніших роликів зі святковим макіяжем опублікувала тіктокерка Мей Пенг. Її ролик з "поцілунками" на обличчі настільки сподобався підписникам, що набрав уже майже 17 мільйонів переглядів.

[ + – ] Макіяж з "поцілунками"

Як виявилося, створити його просто – потрібно нафарбувати губи яскраво-червоною помадою, поцілувати харчову плівку, а потім перенести відбиток на обличчя.

Щоб "поцілунок" тримався довше — Мей пудрить його білою мінеральною пудрою.

Ще один варіант популярного макіяжу на День святого Валентина продемонструвала блогерка Шарон Уву.

Вона намалювала рожеві стрілки, прикрашені серцем.

[ + – ] Макіяж із сердечками

Втім, Шарон запропонувала одразу кілька варіацій макіяжу на тему Дня всіх закоханих.

Так, що ті, хто забажають нафарбуватися оригінально, зможуть повторити будь-яку з її ідей.