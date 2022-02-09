Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе пришли на премьеру фильма "Женись на мне"

Джей Ло блистала в белоснежном платье, напоминающем свадебное

В прокате фильм с названием Marry Me получил название "Первый встречный", в нем Дженнифер сыграла знаменитую певицу, которая, расстроенная изменой возлюбленного, принимает предложение о свадьбе от первого встречного. Так что платье соответствовало сюжету, а многие усмотрели в нем намек на развитие отношений Джей Ло и Аффлека. Об этом пишет Just Jared.

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Лопес появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе в коротком кружевном платье с пышной юбкой от Dolce&Gabbana и сверкающих туфельках на шпильке от Jimmy Choo.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на премьере фильма Marry Me

Бен Аффлек выбрал синий костюм-тройку с белоснежной рубашкой.

Пара выглядела очень счастливой. Премьера фильма стала их первым совместным выходом в 2022 году.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на премьере фильма Marry Me Фото: Getty Images

А поклонники решили, что белое платье Джей Ло это намек на развитие их отношений. Ведь в 2003 году они отменили свадьбу за день до церемонии.

Но в недавнем интервью Лопес призналась, что причиной их разлуки стало общественное мнение и откровенные расистские высказывания в ее адрес.

"Мы с Беном были так влюблены, это был один из самых счастливых этапов в моей жизни. Но нас так критиковали, что это осуждение просто разрушило наши отношения изнутри. Мы были слишком молоды, чтобы понимать, что действительно важно в этой жизни", – рассказала Дженнифер в интервью Rolling Stone.

[ + – ] Трейлер фильма "Первый встречный" (Marry Me)

Напомним, в фильме Marry Me Дженнифер Лопес играет певицу Кэт Вальдес, которая во время концерта должна выйти замуж за своего коллегу-исполнителя (Малума), но узнает о его измене за минуту до выступления и соглашается на предложение первого встречного – школьного учителя Чарли (Оуэн Уилсон).

В прокат фильм выйдет накануне Дня всех влюбленных.