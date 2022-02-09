Дженніфер Лопес та Бен Аффлек разом прийшли на прем'єру фільму "Одружись зі мною"

Джей Ло сяяла в білосніжній сукні, що нагадує весільну

У прокаті фільм з назвою Marry Me отримав назву "Перший зустрічний", у ньому Дженніфер зіграла знамениту співачку, яка, засмучена через зраду коханого, приймає пропозицію вийти заміж від першого зустрічного. Так що сукня відповідала сюжету, а багато хто побачив у ньому натяк на розвиток відносин Джей Ло та Аффлека. Про це пише Just Jared.

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Лопес з'явилася на червоній доріжці в Лос-Анджелесі в короткій мереживній сукні з пишною спідницею від Dolce&Gabbana і блискучими черевичками на шпильці від Jimmy Choo.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на прем'єрі Marry Me

Бен Аффлек вибрав синій костюм-трійку з білою сорочкою.

Пара виглядала дуже щасливою. Прем'єра фільму стала їх першим спільним виходом у 2022 році.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на прем'єрі Marry Me Фото: Getty Images

А шанувальники вирішили, що біла сукня Джей Ло це натяк на розвиток їхніх стосунків. Адже у 2003 році вони скасовували весілля за день до церемонії.

Але в недавньому інтерв'ю Лопес зізналася, що причиною їхньої розлуки стала громадська думка та відверті расистські висловлювання на її адресу.

"Ми з Беном були такі закохані, це був один із найщасливіших етапів у моєму житті. Але нас так критикували, що це засудження просто зруйнувало наші відносини зсередини. Ми були надто молоді, щоб розуміти, що дійсно важливо в цьому житті", – розповіла Дженніфер в інтерв'ю Rolling Stone.

[ + – ] Трейлери фильму "Перший зустрічний" (Marry Me)

Нагадаємо, у фільмі Marry Me Дженніфер Лопес грає співачку Кет Вальдес, яка під час концерту має вийти заміж за свого колегу-виконавця (Малума), але дізнається про його зраду за хвилину до виступу та погоджується на пропозицію першого зустрічного – шкільного вчителя Чарлі (Оуен) Вілсон).

У прокат фільм вийде напередодні Дня закоханих.