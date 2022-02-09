Квентин Тарантино и его жена Даниэла Пик снова ждут ребенка

У знаменитого режиссера и его супруги уже есть сын Лео, который родился два года назад

58-летний Квентин Тарантино и его жена Даниэла Пик снова станут родителями. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

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Официально пара новость еще не подтвердила. Но журналисты выяснили, что Даниэла на первых месяцах беременности.

У голливудского режиссера и израильской актрисы и модели уже есть общий сын Лео, который родился два года назад.

Мальчика назвали в честь деда Даниэлы Ари Шем-Ора, поскольку Ари означает "лев".

Отец Даниэлы – известный композитор, Цвика Пик, автор, среди прочего, хита "Дива", которую исполнила Дана Интернэшнл и победила в конкурсе "Евровидение" в 1998 году.

Тарантино и Даниэла познакомились в Израиле в 2009 году во время премьеры фильма "Бесславные ублюдки".

Но помолвка состоялась только в 2017 году. Пара поженилась год спустя на небольшой церемонии для близких друзей в Лос-Анджелесе.

До знакомства с Даниэлой Квентин частенько заявлял в интервью, что слишком сосредоточен на работе, а потому ни с кем не встречается.

Ранее у него были короткие отношения с актрисами Мирой Сорвино и Жюли Дрейфус, а также с режиссерами Софией Копполой и Эллисон Андерс.