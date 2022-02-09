Квентін Тарантіно та його дружина Даніела Пік знову чекають на дитину
У знаменитого режисера та його дружини вже є син Лео, який народився два роки тому.
58-річний Квентін Тарантіно та його дружина Даніела Пік знову стануть батьками. Про це повідомляє видання The Jerusalem Post.
Офіційно пара новину ще не підтвердила. Але журналісти з'ясували, що Даніела на перших місяцях вагітності.
У голлівудського режисера й ізраїльської акторки та моделі вже є спільний син Лео, який народився два роки тому.
Хлопчика назвали на честь діда Даніели Арі Шем-Ора, оскільки Арі означає лев.
Батько Даніели — відомий композитор, Цвіка Пік, автор, серед іншого, хіта "Діва", яку виконала Дана Інтернешнл і перемогла у конкурсі "Євробачення" у 1998 році.
Тарантіно та Даніела познайомилися в Ізраїлі у 2009 році під час прем'єри фільму "Безславні виродки".
Але заручини відбулися лише в 2017 році. Пара одружилася через рік на невеликій церемонії для близьких друзів у Лос-Анджелесі.
До знайомства з Даніелою Квентін часто заявляв в інтерв'ю, що занадто зосереджений на роботі, а тому ні з ким не зустрічається.
Раніше в нього були короткі стосунки з акторками Мірою Сорвіно та Жюлі Дрейфус, а також із режисерками Софією Копполою та Еллісон Андерс.