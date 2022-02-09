Квентін Тарантіно та його дружина Даніела Пік знову чекають на дитину

У знаменитого режисера та його дружини вже є син Лео, який народився два роки тому.

58-річний Квентін Тарантіно та його дружина Даніела Пік знову стануть батьками. Про це повідомляє видання The Jerusalem Post.

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Офіційно пара новину ще не підтвердила. Але журналісти з'ясували, що Даніела на перших місяцях вагітності.

У голлівудського режисера й ізраїльської акторки та моделі вже є спільний син Лео, який народився два роки тому.

Хлопчика назвали на честь діда Даніели Арі Шем-Ора, оскільки Арі означає лев.

Батько Даніели — відомий композитор, Цвіка Пік, автор, серед іншого, хіта "Діва", яку виконала Дана Інтернешнл і перемогла у конкурсі "Євробачення" у 1998 році.

Тарантіно та Даніела познайомилися в Ізраїлі у 2009 році під час прем'єри фільму "Безславні виродки".

Але заручини відбулися лише в 2017 році. Пара одружилася через рік на невеликій церемонії для близьких друзів у Лос-Анджелесі.

До знайомства з Даніелою Квентін часто заявляв в інтерв'ю, що занадто зосереджений на роботі, а тому ні з ким не зустрічається.

Раніше в нього були короткі стосунки з акторками Мірою Сорвіно та Жюлі Дрейфус, а також із режисерками Софією Копполою та Еллісон Андерс.