"Я выбрала себя". Ким Кардашьян появилась на обложке Vogue и дала откровенное интервью

Это уже второе появление модели на обложке самого знаменитого глянцевого журнала в мире

Ким Кардашьян стала главной героиней нового номера американского Vogue. Это уже второе появление звезды на обложке глянца. В первый раз она, по слухам, украсила обложку благодаря протекции своего тогда еще жениха Канье Уэста. Однако в 2022 году она появилась в Vogue уже как признанная икона моды и одна из самых стильных женщин современности, пишет издание.

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Съемки проходили в поместье Кардашьян и Уэста Хидден-Хиллз в Лос-Анджелесе в первую неделю января. Отношения Канье и Ким к тому времени уже окончательно завершились и он стал жить отдельно.

"Я так долго делала то, что делало других людей счастливыми, что, думаю, это нормально, что наконец я выбрала себя. И даже если это и стало причиной моего развода, я думаю, что важно быть честной с собой", — признается Ким, играя с четырьмя своими детьми: Норт, Сейнтом, Чикаго и Псалмом.

[ + – ] Ким Кардашьян для Vogue

"Мне 41, и я собираюсь посвящать себе больше времени: отлично ужинать, заниматься спортом, проводить больше времени с моими детьми и людьми, которые делают меня счастливым", — говорит Ким. Ее близкий круг общения – это ее семья и ее друзья, которых она знает еще с детства.

Она признается, что Канье оказал огромное влияние на ее стиль. Он же приучил ее к пониманию архитектуры. Сейчас Ким строит два дома – лауреат Притцкеровской премии Тадао Андо строит для нее дом в Палм-Спрингс, и модель говорит, что это будет "настоящий дзен", а Кенго Кума, спроектировавший Олимпийский стадион в Токио в 2020 году, создает для нее дом из стекла и дерева у озера. Это тайное место, которое Ким посещает каждый год на День Независимости.

С тех пор, как она подала на развод в начале прошлого года, Ким практически не говорит об отношениях с бывшим мужем, тогда как он продолжает делать публичные заявления и провоцировать ее.

Ким считает, что какие бы у них не были отношения, она не будет говорить дурного о Канье при детях. Она отреагировала только на возмущение Канье тем фактом, что у их дочери Норт появился TikTok, который она ведет под присмотром взрослых.

"Постоянные нападки Канье на меня в интервью и социальных сетях на самом деле более вредны, чем любой TikTok Норт, который можно создать. Как родитель, который является основным опекуном наших детей, я делаю все возможное, чтобы защитить нашу дочь, а также позволяю ей выражать свои творческие способности в той среде, в которой она хочет, под присмотром взрослых, потому что это приносит ей счастье. Развод достаточно тяжел для наших детей, и одержимость Канье попытками контролировать и манипулировать нашей ситуацией так негативно и публично только причиняет еще большую боль всем", – написала Кардашьян. И еще раз отметила, что все вопросы, касающиеся детей, должны оставаться конфиденциальными.

Ким спокойно относится к любым потрясениям, как и к армии двойников, девушек, которые ей подражают. Она признается, что росла в том время, когда в моде был стиль гранж и андрогинная красота, и когда узнала о существовании Сальмы Хайек (а потом и Дженнифер Лопес), то была счастлива.

[ + – ] Ким Кардашьян для Vogue

"Хорошо, есть и другие формы и другие образы, которые люди находят красивыми. На свой выпускной я подражала Сальме", — признается Ким.

А когда ее обвиняют в том, что она пропагандирует нереальные стандарты красоты, то говорит, что просто не тратит силы на анализ своего влияния на культуру. Для Ким это акт самосохранения. "Я просто стараюсь жить своей жизнью и радоваться за людей. Я как скаковая лошадь, которой надевают шоры, чтобы видеть ясно и прямо. Ты должен просто быть этой скаковой лошадью, надеть шоры и уйти. И если вы попытаетесь увидеть, что происходит слева и справа — вы споткнетесь", — говорит Ким.

Рассказала она и о своем черном наряде на последний Met Gala, который произвел фурор.

"Я сначала была против, но Демна Гвасалия и его команда сказали: "Это костюмированный гала-вечер. Это не вечеринка Vanity Fair, где все выглядят красиво. Есть тема, и вы должны носить маску. Вот так", — Ким согласилась, а Демна позже рассказывал, что такова была концепция: "Ким настолько знаменита, что люди узнают ее даже когда ее лицо будет закрыто. В этом сила ее известности".

Сейчас Ким говорит, что находится в идеальной форме и готова двигаться дальше. Хоть ей и немного страшно.

[ + – ] Ким Кардашьян для Vogue

"Я всегда думаю, что будет дальше? Потому что у меня всегда был Канье, который точно знал, какой будет для меня следующая эпоха моды. И есть что-то пугающее в одиночестве, но также и что-то освобождающее. Кто знает? Я могу просто быть в Skims, быть без макияжа, или это просто неважно", — резюмирует модель.