"Я обрала себе". Кім Кардаш'ян з'явилася на обкладинці Vogue та дала відверте інтерв'ю

Це вже друга поява моделі на обкладинці найзнаменитішого глянсового журналу у світі

Кім Кардаш'ян стала головною героїнею нового номера американського Vogue. Це вже друга поява зірки на обкладинці глянцю. Вперше вона, за чутками, прикрасила обкладинку завдяки протекції свого тоді ще нареченого Каньє Веста. Однак у 2022 році вона з'явилася у Vogue вже як визнана ікона моди та одна з найстильніших жінок сучасності, пише видання.

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Знімання проходили в маєтку Кардаш'ян та Веста Гіден-Гілс у Лос-Анджелесі в перший тиждень січня. Відносини Каньє та Кім на той час вже остаточно завершилися, і він почав жити окремо.

"Я так довго робила те, що ощасливлювало інших людей, що, гадаю, це нормально, що нарешті я обрала себе. І навіть якщо це і стало причиною мого розлучення, я думаю, що важливо бути чесною із собою", — зізнається Кім, граючи з чотирма своїми дітьми: Нортом, Сейнт, Чикаго і Псалмом.

[ + – ] Кім Кардашьян для Vogue

"Мені 41, і я збираюся присвячувати собі більше часу: чудово вечеряти, займатися спортом, проводити більше часу з моїми дітьми та людьми, які роблять мене щасливою", — говорить Кім. Її близьке коло спілкування – це її сім'я та друзі, яких вона знає ще з дитинства.

Вона зізнається, що Каньє вплинув на її стиль. Він же привчив її до розуміння архітектури. Зараз Кім будує два будинки – лауреат Прітцкерівської премії Тадао Андо будує для неї будинок у Палм-Спрінгс, і модель каже, що це буде "справжній дзен", а Кенго Кума, який спроєктував Олімпійський стадіон у Токіо у 2020 році, створює для неї будинок зі скла та дерева біля озера. Це таємне місце, яке Кім відвідує щороку на День Незалежності.

З того часу, як вона подала на розлучення на початку минулого року, Кім практично не говорить про стосунки з колишнім чоловіком, тоді як він продовжує робити публічні заяви та провокувати її.

Кім вважає, що які б у них не були стосунки, вона не говоритиме поганого про Каньє біля дітей. Вона відреагувала тільки на обурення Каньє тим фактом, що в їхньої дочки Норт з'явився TikTok, який вона веде під наглядом дорослих.

"Постійні нападки Каньє на мене в інтерв'ю та соціальних мережах насправді шкідливіші, ніж будь-який TikTok Норт, який можна створити. Як мати, яка є основною опікункою наших дітей, я роблю все можливе, щоб захистити нашу дочку, а також дозволяю їй висловлювати свої творчі здібності в тому середовищі, в якому вона хоче, під наглядом дорослих, тому що це приносить їй щастя ", — написала Кардаш'ян. І ще раз наголосила, що всі питання щодо дітей мають залишатися конфіденційними.

Кім спокійно ставиться до будь-яких потрясінь, як і до армії двійників, дівчат, які її наслідують. Вона зізнається, що зростала в той час, коли в моді був стиль гранж та андрогінна краса, і коли дізналася про існування Сальми Хайєк (а потім і Дженніфер Лопес), то була щаслива.

[ + – ] Кім Кардашьян для Vogue

"Добре, є й інші форми та інші образи, які люди вважають красивими. На свій випускний я наслідувала Сальме", — зізнається Кім.

А коли її звинувачують у тому, що вона пропагує нереальні стандарти краси, то каже, що не витрачає сили на аналіз свого впливу на культуру. Для Кім це акт самозбереження. "Я просто намагаюся жити своїм життям і радіти за людей. Я, як кінь-скакун, на яку надягають шори, щоб бачити ясно і прямо. Ти повинен просто бути цим скаковим конем, надіти шори й піти. І якщо ви спробуєте побачити, що відбувається зліва і праворуч – ви спіткнетеся", – каже Кім.

Розповіла вона і про своє чорне вбрання на останній Met Gala, яке справило фурор.

"Я спочатку була проти, але Демна Гвасалія та його команда сказали: "Це костюмований гала-вечір. Це не вечірка Vanity Fair, де всі мають гарний вигляд. Є тема, і ви повинні носити маску. Ось так", — Кім погодилася, а Демна пізніше розповідав, що такою була концепція: "Кім настільки знаменита, що люди впізнають її навіть коли її обличчя закриють. У цьому вся сила її популярності".

Зараз Кім каже, що перебуває в ідеальній формі та готова рухатися далі. Хоч їй трохи страшно.

[ + – ] Кім Кардашьян для Vogue

"Я завжди думаю, що буде далі? Тому що в мене завжди був Каньє, який точно знав, якою буде для мене наступна епоха моди. І є щось, що лякає на самоті, але також і щось, визволяє. Хто знає? Я можу просто бути у Skims, бути без макіяжу, або це просто неважливо", — резюмує модель.