Умерла актриса Евгения Брик. Звезда фильмов "Стиляги" и "Оттепель"
Актрисе было 40 лет, оказалось, что она уже долгое время страдала от тяжелой болезни
Скончалась известная российская актриса Евгения Брик, сыгравшая в таких фильмах, как "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Оттепель". Ей было 40 лет. Об смерти актрисы сообщила ее близкая подруга, документалистка и писательница Катерина Гордеева в Facebook.
"Сегодня, 10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени", — написала Гордеева.
Чем именно болела Евгения Брик — не сообщается. Последний пост в соцсетях она опубликовала семь недель назад. Это были снимки из Санкт-Петербурга.
Брик была замужем за известным кинорежиссером, сценаристом и продюсером Валерием Тодоровским, чей отец, режиссер Петр Тодоровский, снял фильмы "Любимая женщина механика Гаврилова" и "Интердевочка".
С 2008 года Евгения и Валерий постоянно проживали в Калифорнии, США, в Россию они приезжали только ради работы. В 2009 году у пары родилась дочь Зоя.
Настоящая фамилия Евгении Брик – Хиривская, псевдоним она взяла в честь своей прабабушки, киевлянки Софьи Брик.
Евгения прославилась после роли комсомолки Кати в фильме "Стиляги" (2008), также играла во многих российских сериалах и фильмах: "Марш Турецкого", "Темный мир: Равновесие", "Елки 1914", "Садовое Кольцо".
Последний раз снималась в криминальном сериале "Фантом" в 2020 году.