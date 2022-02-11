Умерла актриса Евгения Брик. Звезда фильмов "Стиляги" и "Оттепель"

Актрисе было 40 лет, оказалось, что она уже долгое время страдала от тяжелой болезни

Скончалась известная российская актриса Евгения Брик, сыгравшая в таких фильмах, как "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Оттепель". Ей было 40 лет. Об смерти актрисы сообщила ее близкая подруга, документалистка и писательница Катерина Гордеева в Facebook.

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"Сегодня, 10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени", — написала Гордеева.

Чем именно болела Евгения Брик — не сообщается. Последний пост в соцсетях она опубликовала семь недель назад. Это были снимки из Санкт-Петербурга.

[ + – ] Последний снимок Евгении Брик

Брик была замужем за известным кинорежиссером, сценаристом и продюсером Валерием Тодоровским, чей отец, режиссер Петр Тодоровский, снял фильмы "Любимая женщина механика Гаврилова" и "Интердевочка".

[ + – ] Евгения Брик и Валерий Тодоровский Фото: Соцсети

С 2008 года Евгения и Валерий постоянно проживали в Калифорнии, США, в Россию они приезжали только ради работы. В 2009 году у пары родилась дочь Зоя.

[ + – ] Евгения Брик с мужем и дочерью

Настоящая фамилия Евгении Брик – Хиривская, псевдоним она взяла в честь своей прабабушки, киевлянки Софьи Брик.

[ + – ] Евгения Брик в роли комсомолки Кати в фильме "Стиляги" Фото: Скриншот

Евгения прославилась после роли комсомолки Кати в фильме "Стиляги" (2008), также играла во многих российских сериалах и фильмах: "Марш Турецкого", "Темный мир: Равновесие", "Елки 1914", "Садовое Кольцо".

Последний раз снималась в криминальном сериале "Фантом" в 2020 году.