Померла акторка Євгенія Брик. Зірка фільмів "Стиляги" та "Відлига"
Акторці було 40 років, виявилося, що вона вже довгий час страждала від тяжкої хвороби.
Померла відома російська акторка Євгенія Брик, яка зіграла у таких фільмах, як "Стиляги", "Географ глобус пропив", "Відлига". Їй було 40 років. Про смерть акторки повідомила її близька подруга, документалістка та письменниця Катерина Гордєєва у Facebook.
"Сьогодні, 10 лютого, померла Євгенія Брик. Женя. Одна з найкрасивіших, веселих і вірних у житті. Жінка абсолютно інопланетної краси та сталевого характеру. Женя не хотіла, щоб хтось знав, що вона хворіє. Думаю, їй було б неприємно, якби почали обговорювати подробиці. У Жені залишилася дочка Зоя, яку вона нескінченно любила, чоловік Валерій Тодоровський, мама та сестра. Їм — співчуття та величезний жаль. Гордєєва".
На що саме хворіла Євгенія Брик — не повідомляється. Останній пост у соцмережах вона опублікувала сім тижнів тому. Це були знімки із Санкт-Петербурга.
Брик була одружена з відомим кінорежисером, сценаристом і продюсером Валерієм Тодоровським, чий батько, режисер Петро Тодоровський, зняв фільми "Улюблена жінка механіка Гаврилова" та "Інтердівчинка".
З 2008 року Євгенія та Валерій постійно проживали у Каліфорнії, США, до Росії вони приїжджали лише заради роботи. 2009 року в пари народилася донька Зоя.
Справжнє прізвище Євгенії Брик – Хірівська, псевдонім вона взяла на честь своєї прабаби, киянки Софії Брик.
Євгенія прославилася після ролі комсомолки Каті у фільмі "Стиляги" (2008), також грала у багатьох російських серіалах та фільмах: "Марш Турецького", "Темний світ: Рівновага", "Ялинки 1914", "Садове Кільце".
Востаннє знімалася у кримінальному серіалі "Фантом" у 2020 році.