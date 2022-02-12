Тренды верхней одежды весны 2022. Топ-7 модных пальто сезона

Совсем скоро весна! Можно убрать подальше тяжеленные объемные пуховики, и примерить легкие яркие пальто. Фокус собрал топ самых интересных весенних образов.

Благородный беж

Классика всегда в моде. Поэтому смело выбирайте этой весной длинные пальто прямого кроя в бежево-коричневой гамме. Такая верхняя одежда будет органично смотреться как с вечерним платьем, так и с джоггерами и худи. Завершите образ стильными аксессуара.

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Пальто мужского кроя

Просторное пальто с акцентированными плечами сохраняет позицию в мире моды. Добавьте к образу грубые армейские ботинки, широкие джинсы и можете выходить на подиум.

Кожаное пальто

На пике популярности весной 2022 будут черные кожаные пальто в стиле героев культовой трилогии "Матрица". Можно дополнить образ яркими акцентами: шарфом или сумочкой.

Силуэт 60-х

Настоящий тренд весны-2022 — верхняя одежда в стиле 60-х. Выбирайте пальто длиной до колена силуэта трапеция в ярком желтом или зеленом цвете. Если вы не большая любительница винтажной стилистики, разбавьте ретро-образ деталями из нашего столетия.

Пальто длины макси

Длинное пальто можно сравнить с вечерним платьем — даже если испачкаете туфли, вы по-прежнему будете выглядеть элегантно.Не случайно эта вещь уверенно заняла позицию на модной вершине. Подобную модель можно носить с брючными костюмами, трикотажными платьями, шелковыми комбинациями.

Лилово-розовые тона

Сиреневый оттенок под названием Very Peri стал главным цветом 2022 года. Но дизайнеры предлагают мыслить шире и обратить внимание на всю лилово-розовую гамму.

Зефирно-желтое пальто

Желтый стал популярным цветом этой весны. К тому же пастельный теплый оттенок подходит подавляющему большинству людей. Такое пальто можно сочитать еще с одним мегапопулярным оттенком шалфея.

Как писал ранее Фокус, стоит обратить внимание на главные антитренды верхей одежды этой весной.