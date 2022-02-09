Антитренды пальто на весну 2022. Какая верхняя одежда выйдет из моды

Совсем скоро наступит весна, и модницам стоит тщательнее подойти к выбору гардероба, в том числе верхней одежды, обратив внимание, какие варианты пальто больше не актуальны

Облегающие модели пальто

Тесные пальто исказят пропорции и добавят неуместные складки там, где их никогда не было. Так что лучше в 2022 году не выбирать облегающие модели пальто и отдать предпочтение классике по размеру.

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[ + – ] Облегающие модели искажают пропорции фигуры

Пальто с укороченным рукавом

Мода на такие пальто ушла несколько лет назад, но некоторые по-прежнему выбирают короткий рукав, думая, что такой прием сделает образ изящным и женственным. Сегодня в тренде пальто с нормальной длиной рукава, чтобы не мерзли руки. Другие варианты будут смотреться неуместно.

[ + – ] Укороченный рукав больше не в моде

Пальто-платье

Напускная "девочковатость" в платье-пальто идет далеко не всем. К тому же такой вариант верхней одежды давно вышел из моды. Если вы не подросток из фильма "Лолита", снятом по одноименному роману Набокова, лучше выбрать более строгий вариант пальто с поясом на талии.

[ + – ] Лучше выбрать более строгий вариант

Как писал ранее Фокус, антитрендами 2022 года эксперты называют оверсайз одежду и туфли на шпильках. А главный модным оттенком года будет Pantone.