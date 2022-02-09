Антитренди пальт на весну 2022. Який верхній одяг вийде з моди

Незабаром настане весна, і модницям варто ретельніше підійти до вибору гардеробу, зокрема верхнього одягу, звернувши увагу, які варіанти пальт більше не актуальні.

Приталені моделі пальт

Тісні пальта спотворять пропорції та додадуть недоречні складки там, де їх ніколи не було. Так що краще у 2022 році не вибирати пальта, що облягають моделі, і віддати перевагу класиці за розміром.

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[ + – ] Приталені моделі перекручують пропорції фігури

Пальта з вкороченим рукавом

Мода на такі пальта пішла кілька років тому, але деякі, як і раніше, вибирають короткий рукав, думаючи, що такий прийом зробить образ витонченим і жіночним. Сьогодні у тренді пальта з нормальною довжиною рукава, щоб не мерзли руки. Інші варіанти будуть виглядати недоречно.

[ + – ] Укорочений рукав більше не в моді

Пальта-сукні

Напускна "дівчинкуватість" у сукні-пальті личить далеко не всім. До того ж такий варіант верхнього одягу давно вийшов із моди. Якщо ви не підліток з фільму "Лоліта", знятий за однойменним романом Набокова, краще вибрати більш строгий варіант пальта з поясом на талії.

[ + – ] Краще вибрати більш суворий варіант

Як писав раніше Фокус, антитрендами 2022 року експерти називають оверсайз одяг та туфлі на шпильках. А головним модним відтінком року буде Pantone.