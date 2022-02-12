Тренды маникюра 2022. Самый актуальный дизайн ногтей на весну

Нюдовый маникюр не выходит из моды и на то есть причины: он всегда смотрится свежо, долго держится и с ним можно пойти хоть на важную встречу, хоть на вечеринку. Но с наступлением весны хочется больше ярких красок, и нюдовый маникюр, на первый взгляд, кажется слишком скучным решением. Не спешите с выводами! Фокус собрал самые интересные дизайны для нюдовых ногтей, которые помогут создать весеннее настроение

Яркий стемпинг

Техника стемпинг-маникюра — нанесение узоров специальными штампами и трафаретами — давно в моде и помогает сделать красивый дизайн любому мастеру. Современные идеи дизайна в этом направлении просто великолепны и отлично дополняют маникюр nude. Ногти можно украсить нейтральными белыми стемпинг-принтам или яркими в тон маникюра. Будет выглядеть просто потрясающе.

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Нежный акцент

Нюдовое покрытие — это всегда про нежность и натуральность. Чтобы не перегружать дизайном ногти, можно добавить легкий дизайнерский акцент только на один максимум два пальчика. Для романтического настроения можно нарисовать пару сердечек.

Если надоели сердечки, выбирайте нежные цветы — очень актуально для весны.

Или золотистую геометрию

Растяжка цвета

Еще один вариант разнообразить нюд — сделать растяжку цвета от одного ногтя к другому. Например, самый темный оттенок нанести на ноготь на большом пальце, а самый светлый – на мизинец. Или сделать растяжку блестками

Контурный френч

Френч остается модным трендом 2022 года. Если добавить к нюдовому оттенку на ногтях яркий контур, будет отлично смотрится и точно поднимет настроение.

Как писал ранее Фокус, этой весной есть несколько антитрендов в маникюре, на которые стоит обратить внимание.