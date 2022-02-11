Сотрите это немедленно! Главные антитренды маникюра весны 2022

Однажды Коко Шанель сказала: — "модно то, что ношу я". Но оказалось, что в нейл-арте это правило не работает

В 2022 году вариантов дизайна ногтей стилисты и мастера маникюра предлагают более, чем достаточно. Так, чтобы каждая девушка могла выбрать себе что-то по душе. Но оказалось, что есть несколько трендов, которые, будучи популярными ранее, в новом сезоне выходят из моды. О главных антитрендах 2022 года пишет журнал Cosmopolitan.

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Конечно, никто не запретит женщине сделать такой маникюр, как ей нравится, но сейчас появляется столько новых оригинальных идей для маникюра, что стоит оставить устаревшие варианты нейл-арта в прошлом.

"Каменный" маникюр

Нейл-арт, имитирующий жеоду, или просто драгоценные, или полудрагоценные камни, в прошлом году вошел в моду, но в 2022-м, уже явно устарел.

[ + – ] "Каменный" маникюр - уже не в моде

Минусов много – он слишком сложный в исполнении, не особо эффектно смотрится на расстоянии и стилисты сходятся в одном: если вам нравятся натуральные камни, то лучше носить их в ювелирных украшениях, а не на ногтях.

Неоновый маникюр с цветочным декором

Неоновый маникюр и так периодически подвергается критике, но все еще держит позиции, а вот дополнять подобные цвета, которые заставляют вспомнить о летних вечеринках и рейвах, декором в форме цветов и в принципе дополнять его чем-либо, стилисты не рекомендуют.

Так яркий, впечатляющий маникюр превращается во что-то скучное и слишком пестрое. Лучше ограничится просто неоном, а цветы пока оставить для других дизайнов.

Простой френч

Классический французский маникюр, тот самый, который дал жизнь огромному количеству идей для дизайна ногтей – точно вышел из моды. Нюдовое покрытие и белые кончики ногтей – это слишком скучно, чтобы давать ему второй шанс.

[ + – ] Стандартный френч лучше заменить чем-то более оригинальным

Если яркие цвета и броский дизайн – точно не ваш стиль, стоит выбрать обычное нюдовое покрытие, как предпочитает Кейт Миддлтон, или какой-то из вариантов обновленного френча. Цветной, черный, или негатив – новые веяния точно в тренде.

Слишком острые ногти

Подобный маникюр, несомненно, выглядит эффектно, но слишком острые ногти, или "стилеты" вышли из моды уже давно. И периодические попытки вернуть их в тренды уже не срабатывают.

[ + – ] Слишком острые ногти - уже не в моде

Критики подобного дизайна отмечают, что такие ногти выглядят пугающе, а также вызывают тревогу за их обладательницу, которая, кажется, может внезапно их сломать, или поранить себя, или окружающих.

Альтернатива – ногти минадалевидной формы, как у Адель на последней церемонии награждения

Глиттер на одном пальце

Идея акцента на одном из ногтей возникла уже давно. Обычно контрастно окрашивали ноготь безымянного пальца, или безымянный и средний.

[ + – ] Глиттер на одном ногте - лучше заменить чем-то более оригинальным Фото: Соцсети

Иногда это был просто контрастный лак, но все чаще – выбранный ноготь посыпали глиттером, шиммером, или усеивали стразами. Стилисты отмечают, что этот дизайн существует уже настолько давно, что стоит заменить его новыми идеями. Или сделать акцент подвеской, еоторые снова входят в моду, или украсить каждый ноготь блестящим покрытием – ведь в трендах этого года блеск и сияние.

Маникюр с полосками

Тренд который быстро вошел в моду и также быстро вышел из трендов. Геометрические узоры – это хорошо, полоски из фольги, или контрастные, разделяющие ноготь на половинки – нет.

[ + – ] Полоски на ногтях - не в тренде

Стилисты рекомендуют отложить подобный дизайн до лучших времен и обратить внимание на цветные волны – вот они точно в моде.

Маникюр с объемным декором

Пусть сейчас в трендах яркий цвет маникюра, блеск, сияющее покрытие, стразы и даже подвески, но только не избыточный и объемный декор.

[ + – ] Объемный декор - больше не в трендах Фото: Соцсети

Сейчас актуален также минимализм и легкость, так что не стоит "перегружать" ногти объемными деталями и делать их похожими на свадебный торт.

Маникюр с фольгой

Хоть декор фольгой и был актуален в прошлом году, в 2022-м его заменил металлик. Металлический френч, украшенные золотыми узорами ногти, или ногти, целиком покрытые лаком, имитирующим металлическое покрытие – вот что модно!

[ + – ] Фольгу на ногтях лучше заменить имитацией расплавленного металла

Однако, фольгу лучше отложить до лучших времен: для нее точно еще найдет применение.