Сотрите это немедленно! Главные антитренды маникюра весны 2022
Однажды Коко Шанель сказала: — "модно то, что ношу я". Но оказалось, что в нейл-арте это правило не работает
В 2022 году вариантов дизайна ногтей стилисты и мастера маникюра предлагают более, чем достаточно. Так, чтобы каждая девушка могла выбрать себе что-то по душе. Но оказалось, что есть несколько трендов, которые, будучи популярными ранее, в новом сезоне выходят из моды. О главных антитрендах 2022 года пишет журнал Cosmopolitan.
Конечно, никто не запретит женщине сделать такой маникюр, как ей нравится, но сейчас появляется столько новых оригинальных идей для маникюра, что стоит оставить устаревшие варианты нейл-арта в прошлом.
"Каменный" маникюр
Нейл-арт, имитирующий жеоду, или просто драгоценные, или полудрагоценные камни, в прошлом году вошел в моду, но в 2022-м, уже явно устарел.
Минусов много – он слишком сложный в исполнении, не особо эффектно смотрится на расстоянии и стилисты сходятся в одном: если вам нравятся натуральные камни, то лучше носить их в ювелирных украшениях, а не на ногтях.
Неоновый маникюр с цветочным декором
Неоновый маникюр и так периодически подвергается критике, но все еще держит позиции, а вот дополнять подобные цвета, которые заставляют вспомнить о летних вечеринках и рейвах, декором в форме цветов и в принципе дополнять его чем-либо, стилисты не рекомендуют.
Так яркий, впечатляющий маникюр превращается во что-то скучное и слишком пестрое. Лучше ограничится просто неоном, а цветы пока оставить для других дизайнов.
Простой френч
Классический французский маникюр, тот самый, который дал жизнь огромному количеству идей для дизайна ногтей – точно вышел из моды. Нюдовое покрытие и белые кончики ногтей – это слишком скучно, чтобы давать ему второй шанс.
Если яркие цвета и броский дизайн – точно не ваш стиль, стоит выбрать обычное нюдовое покрытие, как предпочитает Кейт Миддлтон, или какой-то из вариантов обновленного френча. Цветной, черный, или негатив – новые веяния точно в тренде.
Слишком острые ногти
Подобный маникюр, несомненно, выглядит эффектно, но слишком острые ногти, или "стилеты" вышли из моды уже давно. И периодические попытки вернуть их в тренды уже не срабатывают.
Критики подобного дизайна отмечают, что такие ногти выглядят пугающе, а также вызывают тревогу за их обладательницу, которая, кажется, может внезапно их сломать, или поранить себя, или окружающих.
Альтернатива – ногти минадалевидной формы, как у Адель на последней церемонии награждения
Глиттер на одном пальце
Идея акцента на одном из ногтей возникла уже давно. Обычно контрастно окрашивали ноготь безымянного пальца, или безымянный и средний.
Иногда это был просто контрастный лак, но все чаще – выбранный ноготь посыпали глиттером, шиммером, или усеивали стразами. Стилисты отмечают, что этот дизайн существует уже настолько давно, что стоит заменить его новыми идеями. Или сделать акцент подвеской, еоторые снова входят в моду, или украсить каждый ноготь блестящим покрытием – ведь в трендах этого года блеск и сияние.
Маникюр с полосками
Тренд который быстро вошел в моду и также быстро вышел из трендов. Геометрические узоры – это хорошо, полоски из фольги, или контрастные, разделяющие ноготь на половинки – нет.
Стилисты рекомендуют отложить подобный дизайн до лучших времен и обратить внимание на цветные волны – вот они точно в моде.
Маникюр с объемным декором
Пусть сейчас в трендах яркий цвет маникюра, блеск, сияющее покрытие, стразы и даже подвески, но только не избыточный и объемный декор.
Сейчас актуален также минимализм и легкость, так что не стоит "перегружать" ногти объемными деталями и делать их похожими на свадебный торт.
Маникюр с фольгой
Хоть декор фольгой и был актуален в прошлом году, в 2022-м его заменил металлик. Металлический френч, украшенные золотыми узорами ногти, или ногти, целиком покрытые лаком, имитирующим металлическое покрытие – вот что модно!
Однако, фольгу лучше отложить до лучших времен: для нее точно еще найдет применение.