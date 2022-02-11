Маникюр королев и герцогинь. Какие лаки выбирают Кейт Миддлтон и другие члены королевской семьи

У британской королевской семьи хватает поклонников. Особенно у женской половины семьи: любой их модный образ становится трендом. В том числе и цвет маникюра

Дамы, члены королевской семьи Великобритании, в некоторых смыслах, несут куда больший груз ответственности, нежели их мужья и сыновья. Ведь каждый наряд, драгоценность или новая сумочка немедленно выносится на суд журналистами.

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Так произошло со свадебным платьем и обручальным кольцом Кейт Миддлтон, а также с многочисленными нарядами Меган Маркл. А гардероб королевы Елизаветы в жизнерадостных тонах и с неизменной шляпкой в тон, уже давно разбирается в модных журналах. Напомним, королева носит яркую одежду чтобы сразу привлекать к себе внимание на многолюдных мероприятиях.

А наряды принцессы Дианы и вовсе назывались опередившими свое время и сейчас экспонируются в музеях. А некоторое вошли в историю, как ее знаменитое "платье мести", в котором она появилась на вечере, организованный журналом Vanity Fair в Serpentine Gallery в июне 1994 года.

Принцесса узнала от принца Чарльза, что он ей неверен и отомстила своим безупречным нарядом.

Но создать образ, как у принцессы, или герцогини не так просто, а вот сделать маникюр, как у Кейт, или Дианы, вполне реально. Тем более, что дамы из королевской семьи не делают из этого секрета.

Королева Елизавета II

[ + – ] Королева Елизавета в бирюзовом комплекте Фото: Getty Images

95-летняя королева всегда выглядит безупречно. Но когда она не носит перчатки, то можно увидеть, что ее ногти покрыты нюдовым лаком. Оказалось, что Елизавета уже 30 лет пользуется лаком от демократичного американского бренда Essie. Оттенок, кстати, называется Ballet Slippers ("балетные туфельки").

[ + – ] Лак Essie, оттенок Ballet Slippers Фото: Соцсети

Впрочем, в Букингемском дворце уже пояснили, что, согласно этикету, женщины из королевской семьи не могут носить нарощенные ногти и красить их цветным лаком.

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская

Когда Кейт Миддлтон и принц Уильям объявили о своей помолвке в ноябре 2010 года, Кейт продемонстрировала руки, украшенные потрясающим кольцом с сапфиром, обрамленным бриллиантами, которое ранее принадлежало принцессе Диане. А чтобы ничего не затмевало кольцо – ее ногти были покрыты прозрачным лаком.

[ + – ] Маникюр Кейт Миддлтон на ее свадьбе с принцем Уильямом Фото: Getty Images

На свою сказочную свадьбу Кейт Миддлтон выбрала сразу два лака –Bourjois Rose Lounge и Essie 423 Allure, который прекрасно подходил к ее элегантному образу.

[ + – ] Кейт Миддлтон предпочитает нюдовый маникюр Фото: Getty Images

Сейчас Кейт Миддлтон редко появляется с накрашенными ногтями: ее руки всегда безупречно выглядят, и если уж ей требуется маникюр, то она выбирает все тот же оттенок "Балетные туфельки", что предпочитает и королева. Бледно-розовый оттенок подходит к любому наряду герцогини.

Меган Маркл, герцогиня Сассекская

До того, как стать невестой принца Гарри, Меган Маркл снималась в кино и ее стиль был, как у большинства голливудских знаменитостей: иногда откровенный, яркий и броский.

Она предпочитала яркий макияж, часто носила мини и выбирала яркие цвета лака для ногтей.

Но, став сначала невестой, а потом женой принца Гарри и герцогиней Сассекской, Меган выбрала для себе более сделанный и элегантный стиль.

Когда в 2018 году Меган Маркл шла под венец с Гарри в своем платье от Givenchy, в ее руках был букет из мирта, ландышей, жасмина и незабудок, а образ дополнял элегантный маникюр.

[ + – ] Свадьба Меган Маркл Фото: Скриншот

Уникальный цвет был получен путем смешивания двух лаков. Мастера сначала нанесли один слой Unmasked CND Shellac и два слоя CND Shellac Negligee сверху. Для педикюра она использовала обычный CND Shellac в оттенке Cashmere Wrap.

Впрочем, нюдовыми оттенками Маркл не ограничивалась.

[ + – ] Яркий маникюр Меган Маркл на Fashion Awards 2018 Фото: Скриншот

На церемонии Fashion Awards 2018, когда она, беременная первенцем, вышла на сцену, чтобы вручить награду дизайнеру своего свадебного платья Клэр Уэйт Келлер, на ногтях Меган был винный лак Chanel Le Vernis в оттенке 18 Rouge Noir.

[ + – ] Лак Chanel Le Vernis в оттенке 18 Rouge Noir Фото: Соцсети

Впрочем, сейчас, даже не связанная этикетом королевского двора, Маркл все равно выбирает для выходов нюдовые оттенки, или вовсе обходится без лака.

[ + – ] Маникюр Меган Маркл Фото: Скриншот

Принцесса Диана

Принцесса Диана, будучи женой принца Чарльза частенько нарушала правила этикета. И каждый раз это было модным событием. Она красила ресницы голубой тушью, носила черные колготки и сочетала велосипедки с регланом и кроссовками задолго до того, как это стало модно. Впрочем, ее маникюр в то время все же чаще всего был сдержанных оттенков.

[ + – ] Алый маникюр принцессы Дианы Фото: Getty Images

Но на премьере фильма "Услышь мою песнь" в Лондоне в 1992 году принцесса появилась с алыми ногтями, нарушив протокол и снова заставив о себе говорить.

[ + – ] Лак для ногтей Dior Vernis в оттенке 999 Фото: Соцсети

Маникюр принцессы был идеален и дерзок, а желающие его повторить отмечают, что скорей всего это был лак для ногтей Dior Vernis в оттенке 999.

Впрочем, она частенько появлялась на публике с красным маникюром и до премьеры и после нее.