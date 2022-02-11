Манікюр королев та герцогинь. Які лаки обирають Кейт Міддлтон та інші члени королівської родини

У британської королівської сім'ї вистачає шанувальників. Особливо у жіночої половини сім'ї: будь-який їхній модний образ стає трендом. Зокрема і колір манікюру

Жінки, члени королівської родини Великобританії, в деяких сенсах, несуть значно більший тягар відповідальності, ніж їхні чоловіки та сини. Адже кожне вбрання, коштовність чи нова сумочка негайно виноситься на суд журналістів.

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Так сталося з весільною сукнею та обручкою Кейт Міддлтон, а також з численними вбраннями Меган Маркл. А гардероб королеви Єлизавети в життєрадісних тонах і з незмінним капелюшком у тон уже давно обговорюється в модних журналах. Нагадаємо, королева носить яскравий одяг, щоб одразу привертати до себе увагу на багатолюдних заходах.

А вбрання принцеси Діани взагалі називалися такими, що випередили сій час, і зараз експонуються в музеях. А деякі увійшли в історію, як її знаменита "сукня помсти", у якій вона з'явилася на вечорі, організованому журналом Vanity Fair у Serpentine Gallery у червні 1994 року.

Принцеса дізналася від принца Чарльза, що він їй невірний і помстилася своїм бездоганним вбранням.

Але створити образ, як у принцеси чи герцогині не так просто, а ось зробити манікюр, як у Кейт чи Діани, цілком реально. Тим більше, що жінки з королівської родини не роблять із цього секрету.

Королева Єлизавета II

[ + – ] Королева Єлизавета у бірюзовому комплекті Фото: Getty Images

95-річна королева завжди має бездоганний вигляд. Але коли вона не носить рукавички, можна побачити, що її нігті покриті нюдовим лаком. Виявилося, що Єлизавета вже 30 років користується лаком від американського демократичного бренду Essie. Відтінок, до речі, називається Ballet Slippers ("балетні туфельки").

[ + – ] Лак Essie, відтінок Ballet Slippers Фото: Соцсети

Втім, у Букінгемському палаці вже пояснили, що, згідно з етикетом, жінки з королівської родини не можуть носити нарощені нігті та фарбувати їх кольоровим лаком.

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська

Коли Кейт Міддлтон і принц Вільям оголосили про свої заручини в листопаді 2010 року, Кейт продемонструвала руки, прикрашені приголомшливою каблучкою із сапфіром, обрамленою діамантами, яка раніше належала принцесі Діані. А щоб нічого не затьмарювало каблучку — її нігті були вкриті прозорим лаком.

[ + – ] Манікюр Кейт Міддлтон на її весіллі з принцом Вільямом Фото: Getty Images

На своє казкове весілля Кейт Міддлтон вибрала відразу два лаки – Bourjois Rose Lounge та Essie 423 Allure, який чудово підходив до її елегантного образу.

[ + – ] Кейт Міддлтон віддає перевагу нюдовому манікюру. Фото: Getty Images

Зараз Кейт Міддлтон рідко з'являється з нафарбованими нігтями: її руки завжди бездоганно виглядають, і якщо їй потрібний манікюр, то вона вибирає все той же відтінок "Балетні туфельки", якому віддає перевагу і королева. Блідо-рожевий відтінок підходить до будь-якого вбрання герцогині.

Меган Маркл, герцогиня Сассекська

До того, як стати нареченою принца Гаррі, Меган Маркл знімалася в кіно і її стиль був, як і більшості голлівудських знаменитостей: іноді відвертий та яскравий.

Вона віддавала перевагу яскравому макіяжу, часто носила міні і вибирала яскраві кольори лаку для нігтів.

Але, ставши спочатку нареченою, а потім дружиною принца Гаррі і герцогинею Сассекською, Меган обрала собі більш елегантний стиль.

Коли у 2018 році Меган Маркл йшла під вінець з Гаррі у своїй сукні від Givenchy, у її руках був букет з мирту, конвалії, жасмину та незабудок, а образ доповнював елегантний манікюр.

[ + – ] Весілля Меган Маркл Фото: Скріншот

Унікальний колір було отримано шляхом змішування двох лаків. Майстри спочатку нанесли один шар Unmasked CND Shellac та два шари CND Shellac Negligee зверху. Для педикюру вона використала звичайний CND Shellac у відтінку Cashmere Wrap.

Втім, нюдовими відтінками Маркл не обмежувалася.

[ + – ] Яскравий манікюр Меган Маркл на Fashion Awards 2018 Фото: Скриншот

На церемонії Fashion Awards 2018, коли вона, вагітна первістком, вийшла на сцену, щоб вручити нагороду дизайнерці своєї весільної сукні Клер Вейт Келлер, на нігтях Меган був винний лак Chanel Le Vernis у відтінку 18 Rouge Noir.

[ + – ] Лак Chanel Le Vernis у відтінку 18 Rouge Noir Фото: Соцсети

Втім, зараз, навіть не пов'язана етикетом королівського двору, Маркл все одно вибирає для виходів нюдові відтінки, або обходиться без лаку.

[ + – ] Манікюр Меган Маркл Фото: Скриншот

Принцеса Діана

Принцеса Діана, будучи дружиною принца Чарльза, часто порушувала правила етикету. І щоразу це було модною подією. Вона фарбувала вії блакитною тушшю, носила чорні колготки та поєднувала велосипеди з регланом та кросівками задовго до того, як це стало модно. Втім, її манікюр на той час все ж таки найчастіше був стриманих відтінків.

[ + – ] Яскравий манікюр принцеси Діани Фото: Getty Images

Але на прем'єрі фільму "Почуй мою пісню" в Лондоні в 1992 році принцеса з'явилася з червоними нігтями, порушивши протокол і знову змусивши про себе говорити.

[ + – ] Лак для нігтів Dior Vernis у відтінку 999 Фото: Соцсети

Манікюр принцеси був ідеальний і зухвалий, а охочі його повторити зазначають, що, швидше за все, це був лак для нігтів Dior Vernis у відтінку 999.

Втім, вона часто з'являлася на публіці з червоним манікюром і до прем'єри, і після неї.