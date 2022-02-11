Зітріть це негайно! Головні антитренди манікюру весни 2022

Якось Коко Шанель сказала: "Модно те, що ношу я". Але виявилося, що в нейл-арті це правило не працює

У 2022 році варіантів дизайну нігтів стилісти та майстри манікюру пропонують більш ніж достатньо. Так, щоб кожна дівчина могла вибрати щось до душі. Але виявилося, що є кілька трендів, які, бувши популярними раніше, в новому сезоні виходять із моди. Про головні антитренди 2022 пише журнал Cosmopolitan.

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Звичайно, ніхто не заборонить жінці зробити такий манікюр, як їй подобається, але зараз з'являється стільки нових оригінальних ідей для манікюру, що варто залишити застарілі варіанти нейл-арту в минулому.

"Кам'яний" манікюр

Нейл-арт, що імітує жеоду, або просто дорогоцінне, або напівдорогоцінне каміння, минулого року ввійшов у моду, але 2022-го, вже явно застарів.

[ + – ] "Кам'яний" манікюр — вже не в моді

Мінусів багато — він надто складний для виконання, не особливо ефектно виглядає на відстані, й стилісти погоджуються в одному: якщо вам подобаються натуральні камені, то краще носити їх у ювелірних прикрасах, а не на нігтях.

Неоновий манікюр із квітковим декором

Неоновий манікюр і так періодично піддається критиці, але все ще тримає позиції, а от доповнювати подібні кольори, які змушують згадати про літні вечірки та рейви, декором у формі квітів і в принципі доповнювати його чимось, стилісти не рекомендують.

Так яскравий, дивовижний манікюр перетворюється на щось нудне і надто строкате. Краще обмежиться просто неоном, а квіти поки що залишити для інших дизайнів.

Простий френч

Класичний французький манікюр, той самий, який дав життя величезній кількості ідей для дизайну нігтів – вийшов з моди. Нюдове покриття та білі кінчики нігтів – це надто нудно, щоб давати йому другий шанс.

[ + – ] Стандартний френч краще замінити чимось оригінальнішим

Якщо яскраві кольори і яскравий дизайн — точно не ваш стиль, варто вибрати звичайне нюдове покриття, як вважає Кейт Міддлтон, або якийсь з варіантів оновленого френча. Кольоровий, чорний або негатив – нові віяння точно в тренді.

Занадто гострі нігті

Подібний манікюр, безперечно, виглядає ефектно, але надто гострі нігті, або "стилети" вийшли з моди вже давно. І періодичні спроби повернути їх у тренди не спрацьовують.

[ + – ] Занадто гострі нігті – вже не в моді

Критики подібного дизайну відзначають, що такі нігті виглядають лякливо, а також викликають тривогу за їхню власницю, яка, здається, може раптово їх зламати, або поранити себе або навколишніх.

Альтернатива – нігті мигдалеподібної форми, як в Адель на останній церемонії нагородження

Гліттер на одному пальці

Ідея акценту на одному із нігтів виникла вже давно. Зазвичай контрастно фарбували ніготь безіменного пальця, або безіменний та середній.

[ + – ] Гліттер на одному нігті — краще замінити чимось оригінальнішим Фото: Соцсети

Іноді це був просто контрастний лак, але все частіше вибраний ніготь посипали гліттером, шиммером, або всівали стразами. Стилісти зазначають, що цей дизайн існує настільки давно, що варто замінити його новими ідеями. Або зробити акцент підвіскою, що знову входить у моду, або прикрасити кожен ніготь блискучим покриттям – адже в трендах цього року блиск і сяйво.

Манікюр зі смужками

Тренд який швидко увійшов у моду і також швидко вийшов із трендів. Геометричні візерунки – це добре, смужки із фольги, або контрастні, що розділяють ніготь на половинки – ні.

[ + – ] Смужки на нігтях – не в тренді

Стилісти рекомендують відкласти подібний дизайн до кращих часів та звернути увагу на кольорові хвилі – ось вони точно модні.

Манікюр з об'ємним декором

Нехай зараз у трендах яскравий колір манікюру, блиск, блискуче покриття, стрази й навіть підвіски, але не надмірний і об'ємний декор.

[ + – ] Об'ємний декор — більше не в трендах Фото: Соцсети

Зараз актуальним є також мінімалізм і легкість, тому не варто "перевантажувати" нігті об'ємними деталями й робити їх схожими на весільний торт.

Манікюр із фольгою

Хоч декор фольгою і був актуальним минулого року, 2022-го його замінив металік. Металевий френч, прикрашені золотими візерунками нігті, або нігті, що повністю покриті лаком, що імітує металеве покриття, – ось що модно!

[ + – ] Фольгу на нігтях краще замінити імітацією розплавленого металу

Однак, фольгу краще відкласти до найкращих часів: для неї точно знайдуть застосування.