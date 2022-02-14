Умер режиссер Айван Райтман, режиссер фильмов "Охотники за привидениями" и "Бетховен"

Режиссер скончался во сне, в возрасте 75 лет

В Монтесито, Калифорния, скончался известный кинорежиссер и продюсер, Айван Райтман, снявший такие культовые фильмы 1990-х, как "Охотники за привидениями", "Бетховен", "Близнецы", "Джуниор", "Тяжелый металл", "Детсадовский полицейский" и многие другие. Режиссеру было 75 лет, причины смерти его семья не сообщила. Они лишь отметили, что Айван умер во сне, 12 февраля. Об этом пишет People.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Также он Райтман выступил продюсером фильмов "Евротур", "Эволюция" и "Космический джем".

"Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать в жизни волшебство. Мы утешаемся тем, что его работа в качестве режиссера принесла смех и счастье бесчисленному количеству людей по всему миру. Хотя мы скорбим в частном порядке, мы надеемся, что те, кто знал его по фильмам, будут помнить его всегда", — говорится в совместном заявлении его детей, Джейсона Кэтрин и Кэролайн и жены Женевьевы.

[ + – ] Трейлер фильма "Евротур"

Айван – сын эмигрантов из Чехословакии, родился в городе Комармо. Его мать была узницей концлагеря Аушвиц-Биркенау. Семья переехала в Канаду в 1950 году, когда Айвану было всего 4 года.

Он получил степень бакалавра музыки в Университете Макмастера, во время учебы он снял несколько короткометражек, а в Голливуде дебютировал с фильмом "Дом животных" (1978). Однако первым его крупным успехом стала комедия "Фрикадельки" 1979 года, в котором свою первую главную роль исполнил Билл Мюрррей.

Но фильмом, который закрепил за Райтманом славу комедийного режиссера и открыл перед ним все двери, стали "Охотники за привидениями" (1984).

[ + – ] Трейлер фильма "Охотники за привидениями"

Фильм обошелся всего в 30 миллионов долларов, однако в прокате собрал около 300 миллионов, обрел статус культового и породил огромное количество спин-оффов и сиквелов. В 1985 году фильм Райтмана был номинирован на две премии "Оскар" — лучшие визуальные эффекты и лучшая песня (Ghostbusters).

В 2021 году вышел фильм "Охотники за привидениями: Наследники", являющийся прямым продолжением "Охотников за привидениями 2", вышедших в 1989 году. Режиссером и сценаристом фильма стал сын Айвана – Джейсон, который, как он сам вспоминал, провел детство на съемочной площадке оригинального фильма.