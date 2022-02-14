Помер Айван Райтман, режисер фільмів "Мисливці за привидами" та "Бетховен"

Режисер помер уві сні, у віці 75 років.

У Монтесіто, Каліфорнія, помер відомий кінорежисер і продюсер, Айван Райтман, який зняв такі культові фільми 1990-х, як "Мисливці за привидами", "Бетховен", "Близнюки", "Джуніор", "Важкий метал", "Дитсадок" та багато інших. Режисерові було 75 років, причин смерті його сім'я не повідомила. Вони лише зазначили, що Айван помер уві сні, 12 лютого. Про це пише People.

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Також Райтман виступив продюсером фільмів "Євротур", "Еволюція" та "Космічний джем".

"Наша сім'я сумує за несподіваною втратою чоловіка, батька і дідуся, який навчив нас завжди шукати в житті магію. Ми втішаємося тим, що його робота як режисера принесла сміх і щастя незліченній кількості людей по всьому світу. Хоча ми сумуємо в приватному порядку, ми сподіваємося, що ті, хто знав його за фільмами, пам'ятатимуть його завжди", — йдеться у спільній заяві його дітей, Джейсона Кетрін і Керолайн, та дружини Женев'єви.

[ + – ] Трейлер фільму "Євротур"

Айван – син емігрантів із Чехословаччини, народився у місті Комармо. Його мати була у концтаборі Аушвіц-Біркенау. Сім'я переїхала до Канади у 1950 році, коли Айвану було лише 4 роки.

Він отримав ступінь бакалавра музики в Університеті Макмастера, під час навчання він зняв кілька короткометражок, а в Голлівуді дебютував із фільмом "Будинок тварин" (1978). Однак, першим його великим успіхом стала комедія "Фрикадельки" 1979 року, у якій свою першу головну роль виконав Білл Мюрррей.

Але фільмом, який закріпив за Райтманом славу комедійного режисера і відчинив перед ним усі двері, стали "Мисливці за привидами" (1984).

[ + – ] Трейлери фільму "Мисливці за привидами"

Фільм обійшовся всього в 30 мільйонів доларів, однак, у прокаті зібрав близько 300 мільйонів, набув статусу культового і породив величезну кількість спін-офів та сиквелів. У 1985 році фільм Райтмана був номінований на дві премії "Оскар" — найкращі візуальні ефекти та найкраща пісня (Ghostbusters).

У 2021 році вийшов фільм "Мисливці за привидами: Спадкоємці", що є прямим продовженням "Мисливців за привидами 2", що вийшли у 1989 році. Режисером та сценаристом фільму став син Айвана – Джейсон, який, як він сам згадував, провів дитинство на знімальному майданчику оригінального фільму.