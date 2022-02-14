Принц Гарри сходил на Супербоул 2022 в компании принцессы Евгении
Меган Маркл, судя по всему, осталась дома с детьми
В ночь с воскресенья на понедельник, 14 февраля, в городе Инглвуд в Калифорнии на стадионе SoFi Stadium состоялся финал Суперкубка национальной футбольной лиги (NFL), или как его еще называют — Супербол. Матч посетили практически все звезды с первых полос таблоидов, но вот появление на трибунах принца Гарри, герцога Сассекского, стало настоящим сюрпризом. Об этом пишет People.
Но еще большим сюрпризом стал тот факт, что принц пришел на матч не с женой, Меган Маркл, а со своей кузиной – принцессой Евгенией, которая впервые покинула Великобританию после рождения своего сына Августа.
Принц Гарри и принцесса Евгения всегда дружили и, судя по всему, они продолжают поддерживать хорошие отношения даже на фоне всех скандалов, что сопровождают британскую королевскую семью. А также, напомним, младшая дочь принца Эндрю сейчас занимает коттедж Фрогмор, в котором ранее жили принц Гарри с семьей до переезда в США, и предоставляет кузену апартаменты во время его редких визитов на родину.
Принцесса Евгения стала первым членом британской королевской семьи, которая посетила принца Гарри и его жену за почти два года их жизни в Калифорнии.
Принц Гарри всегда был большим поклонником спорта, но Супербоул он посетил впервые. Ранее он не проявлял интереса к американскому футболу, предпочитая классический, английский, и игру в поло. Но финал Суперкубка событие скорей светское, чем спортивное. Его всегда посещают селебрити, в перерыве выступают суперзвезды, а рекламное время стоит баснословных денег.
В этом году играли команды "Лос-Анджелес Рэмс" и "Цинциннати Бенгалс" и "Рэмс" одержали победу – 23:20.
В перерыве Супербоула выступили Доктор Дре, Снуп Дог, Эминем, 50 Cent, Мэри Джей Блайдж и Кендрик Ламар.