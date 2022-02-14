Принц Гарри сходил на Супербоул 2022 в компании принцессы Евгении

Меган Маркл, судя по всему, осталась дома с детьми

В ночь с воскресенья на понедельник, 14 февраля, в городе Инглвуд в Калифорнии на стадионе SoFi Stadium состоялся финал Суперкубка национальной футбольной лиги (NFL), или как его еще называют — Супербол. Матч посетили практически все звезды с первых полос таблоидов, но вот появление на трибунах принца Гарри, герцога Сассекского, стало настоящим сюрпризом. Об этом пишет People.

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Но еще большим сюрпризом стал тот факт, что принц пришел на матч не с женой, Меган Маркл, а со своей кузиной – принцессой Евгенией, которая впервые покинула Великобританию после рождения своего сына Августа.

[ + – ] Принц Гарри и принцесса Евгения на Супербоуле 2022

Принц Гарри и принцесса Евгения всегда дружили и, судя по всему, они продолжают поддерживать хорошие отношения даже на фоне всех скандалов, что сопровождают британскую королевскую семью. А также, напомним, младшая дочь принца Эндрю сейчас занимает коттедж Фрогмор, в котором ранее жили принц Гарри с семьей до переезда в США, и предоставляет кузену апартаменты во время его редких визитов на родину.

Принцесса Евгения стала первым членом британской королевской семьи, которая посетила принца Гарри и его жену за почти два года их жизни в Калифорнии.

Принц Гарри всегда был большим поклонником спорта, но Супербоул он посетил впервые. Ранее он не проявлял интереса к американскому футболу, предпочитая классический, английский, и игру в поло. Но финал Суперкубка событие скорей светское, чем спортивное. Его всегда посещают селебрити, в перерыве выступают суперзвезды, а рекламное время стоит баснословных денег.

В этом году играли команды "Лос-Анджелес Рэмс" и "Цинциннати Бенгалс" и "Рэмс" одержали победу – 23:20.

[ + – ] Выступление Эминема на Супербоуле 2022

В перерыве Супербоула выступили Доктор Дре, Снуп Дог, Эминем, 50 Cent, Мэри Джей Блайдж и Кендрик Ламар.