Принц Гаррі сходив на Супербол 2022 у компанії принцеси Євгенії

Меган Маркл, зважаючи на все, залишилася вдома з дітьми.

У ніч із неділі на понеділок, 14 лютого, у місті Інглвуд у Каліфорнії на стадіоні SoFi Stadium відбувся фінал Суперкубку національної футбольної ліги (NFL), або як його ще називають – Супербол. Матч відвідали практично всі зірки з перших смуг таблоїдів, але поява на трибунах принца Гаррі, герцога Сассекського, стала справжнім сюрпризом. Про це пише People.

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Але ще більшим сюрпризом став той факт, що принц прийшов на матч не з дружиною, Меган Маркл, а зі своєю кузиною – принцесою Євгенією, яка вперше покинула Великобританію після народження сина Августа.

[ + – ] Принц Гаррі та принцеса Євгенія на Суперболі 2022

Принц Гаррі та принцеса Євгенія завжди дружили і, незважаючи на все, вони продовжують підтримувати добрі стосунки навіть на тлі всіх скандалів, що супроводжують британську королівську родину. А також, нагадаємо, молодша дочка принца Ендрю наразі займає котедж Фрогмор, у якому раніше жили принц Гаррі із сім'єю до переїзду в США, та надає кузену апартаменти під час його рідкісних візитів на батьківщину.

Принцеса Євгенія стала першим членом британської королівської родини, яка відвідала принца Гаррі та його дружину за майже два роки їхнього життя в Каліфорнії.

Принц Гаррі завжди був шанувальником спорту, але Супербол він відвідав вперше. Раніше він не виявляв інтересу до американського футболу, віддаючи перевагу класичному, англійському, і грі в поло. Але фінал Суперкубку — подія швидше світська, ніж спортивна. Його завжди відвідують селебріті, у перерві виступають суперзірки, а рекламний час коштує нечуваних грошей.

Цього року грали команди "Лос-Анджелес Ремс" та "Цинциннаті Бенгалс" та "Ремс" здобули перемогу – 23:20.

[ + – ] Виступ Емінема на Суперболі 2022

У перерві Суперболу виступили Доктор Дре, Снуп Дог, Емінем, 50 Cent, Мері Джей Блайдж та Кендрік Ламар.