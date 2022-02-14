Как выглядят виртуозные китайские подделки брендовых вещей: без микроскопа не отличить

Ресурс DHgate, где были куплены подделки, основан Дайаной Ван, которая является представителем Китая на бизнес-саммите G20 и членом Консультативного совета высокого уровня Всемирной интернет-конференции, ежегодного мероприятия, на котором обсуждаются вопросы безопасности в Интернете.

Журналисты издания The Mail on Sunday провели расследование о продаже поддельных вещей всемирно известных брендов и выяснили, что "липовые" сумки, обувь и одежда таких люксовых домов как Chanel и Hermes продаются на китайском веб-сайте DHgate менее чем за один процент от розничных цен на подлинные товары.

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Для этого сотрудница издания купила на DHgate четыре предмета (две сумочки, куртку, туфли) менее чем за 160 фунтов стерлингов, которые при покупке у законных розничных продавцов стоили бы почти 27 тыс.

Товары, выставленные на продажу отдельными розничными продавцами на DHgate, описываются как копии эксклюзивных товаров и изображены без маркировки. Их доставляют в коробках и пакетах, разрисованных узнаваемыми логотипами мировых дизайнерских фирм. Некоторые из них также сопровождаются подлинно выглядящими документами, удостоверяющими якобы их "настоящесть".

Одна сумка, рекламируемая как "высококачественная классическая сумка через плечо из натуральной кожи цвета икры", стоила 51 фунт стерлингов и, хотя и не имела какой-либо торговой марки, по форме и стилю выглядела идентично сумке Chanel Classic Flap, которая обычно продается по цене 7140 фунтов стерлингов.

[ + – ] Копия сумки Chanel Classic Flap за 7140 фунтов, которая стоит 51 фунт Фото: The Daily Mail

Сумка в стиле Hermes Kelly была описана на DHgate как "квадратная сумочка через плечо" и стоила 9,58 фунтов стерлингов, а оригинал — 18 тыс. фунтов стерлингов.

[ + – ] Оригинальная сумка Hermes Kelly стоит 18 тыс.фунтов стерлингов, но китайцы продавали подделку за 9,58 фунтов Фото: The Daily Mail

Поддельная куртка Canada Goose была доступна за 71 фунт стерлингов и рекламировалось без брендов или логотипов. Оригинал стоит 1200 фунтов стерлингов.

[ + – ] Копия куртки Canada Goose стоимостью 1200 фунтов продается за 71 фунт Фото: The Daily Mail

А пара туфель, описанных как "туфли из натуральной кожи с красными подошвами" и стоивших 27 фунтов стерлингов, оказалась, за исключением отсутствующего фирменного знака, идентичной паре лабутенов стоимостью 600 фунтов стерлингов.

[ + – ] Поддельные туфли на культовую пару от Christian Louboutin Фото: The Daily Mail

Когда продукты прибыли в Великобританию, все они были в фирменных коробках, пакетах и с этикетками. У них также оказались сфабрикованы квитанции о проверке подлинности и серийные номера.

Все транзакции проходили через DHgate, быстрорастущую фирму, созданную бывшим руководителем Microsoft Дайаной Ван, что делает практически невозможным установление личности первоначальных розничных продавцов или производителей.

На сайте, который работает аналогично Amazon, представлены тысячи таких товаров, некоторые со скидками при оптовых закупках и с бесплатной доставкой в ​​Великобританию.

Эксперты выразили невольное восхищение контрабандным товаром, а одна из них заявила, что убедилась в том, что продукт – подделка, только когда изучила его под микроскопом.

"Как профессионал, я могу утверждать, что эти предметы являются подделками, но их не отличить от оригинальных вещей", – заявил основатель платформы перепродажи дизайнерских брендов Sellier Алекс Ибрагимов в комментарии прессе.

По словам экспертов, сейчас существует реальная проблема с поддельными товарами, циркулирующими в Интернете. Это особенно касается онлайн-рынков, где продажи происходят между частным продавцом и частным покупателем при отсутствии профессионального аутентификатора для проверки товаров.

DHgate может похвастаться 2,2 миллионами продавцов и 31 миллионом зарегистрированных покупателей по всему миру из более чем 220 стран и регионов с 22 миллионами доступных товаров. Ресурс был основан в 2004 году 54-летней Дайаной Ван, которая является представителем Китая на бизнес-саммите G20 и членом Консультативного совета высокого уровня Всемирной интернет-конференции, ежегодного мероприятия, на котором обсуждаются вопросы безопасности в Интернете.

[ + – ] Дайана Ван – основательница платформы DHgate Фото: Getty Images

Юристы говорят, что дизайнерским брендам сложно бороться с интернет-мошенниками.

"Одна из основных проблем заключается в том, что этот конкретный сайт является торговой площадкой, а это означает, что основной веб-сайт просто помогает отдельным продавцам. Вы можете удалить один, но тут же появится другой. Это игра в "ударь крота"", – отметил Мэтью Харрис из Waterfront Law.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая отслеживает глобальную торговлю поддельными товарами, на кожаные аксессуары приходится 42% всех изъятий подделок. Тем не менее, если право интеллектуальной собственности, товарный знак или дизайн не зарегистрированы в Китае, трудно подать в суд на мошенников.

"Некоторые бренды пытаются подать в суд, но это, как правило, сложная задача, поскольку для многих стран это не является приоритетом. Кроме того, в сложных глобальных цепочках поставок трудно определить, где находились создатели подделок, и кто несет ответственность за плагиат бренда", — сказал Петр Стришовский, старший менеджер проекта, отвечающий за целевую группу ОЭСР по противодействию незаконной торговле.

В свою очередь в DHgate утверждают, что продукты на их платформе проверяются специалистами по контролю качества перед отправкой, а учетные записи недобросовестных продавцов заносятся в черный список и закрываются.

В Chanel заявили, что преследуют тех, кто продает подделки, через суд и что их работа с правоохранительными органами в 80 странах в прошлом году привела к конфискации более 7,5 миллионов дешевых подделок продукции бренда.

"Борьба с контрафактной продукцией является серьезной проблемой для Chanel", – подчеркнул представитель модного дома.

DHgate отказался от комментариев по итогам расследования журналистов.

Напомним, как подделки стали глобальным феноменом и почему с ними так трудно бороться.