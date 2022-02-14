Як виглядають віртуозні китайські підробки брендових речей: без мікроскопа не відрізнити

Ресурс DHgate, де були куплені підробки, заснований Даяною Ван, яка є представницею Китаю на бізнес-саміті G20 та членом Консультативної ради високого рівня Всесвітньої інтернет-конференції, щорічного заходу, на якому обговорюються питання безпеки в інтернеті.

Журналісти видання The Mail on Sunday провели розслідування про продаж підроблених речей всесвітньо відомих брендів та з'ясували, що "липові" сумки, взуття та одяг таких люксових будинків як Chanel та Hermes продаються на китайському вебсайті DHgate менш ніж за один відсоток від роздрібних цін на справжні товари.

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Для цього співробітниця видання купила на DHgate чотири предмети (дві сумочки, куртку, туфлі) менш ніж за 160 фунтів стерлінгів, які при купівлі в законних роздрібних продавців коштували б майже 27 тис.

Товари, виставлені на продаж окремими продавцями на DHgate, описуються як копії ексклюзивних товарів і зображені без маркування. Їх доставляють у коробках і пакетах, розмальованих логотипами світових дизайнерських фірм. Деякі з них також супроводжуються справжніми документами, що засвідчують нібито їхню "справжність".

Одна сумка, що рекламується як "високоякісна класична сумка через плече з натуральної шкіри кольору ікри", коштувала 51 фунт стерлінгів і, хоч і не мала будь-якої торгової марки, за формою та стилем виглядала ідентично до сумки Chanel Classic Flap, яка зазвичай продається за ціною 7140 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Копія сумки Chanel Classic Flap за 7140 фунтів, яка коштує 51 фунт Фото: The Daily Mail

Сумка у стилі Hermes Kelly була описана на DHgate як квадратна сумочка через плече і коштувала 9,58 фунтів стерлінгів, а оригінал — 18 тис. фунтів стерлінгів.

[ + – ] Оригінальна сумка Hermes Kelly коштує 18 тис. фунтів стерлінгів, але китайці продавали підробку за 9,58 фунтів Фото: The Daily Mail

Підроблена куртка Canada Goose була доступна за 71 фунт стерлінгів та рекламувалася без брендів чи логотипів. Оригінал коштує 1200 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Копія куртки Canada Goose вартістю 1200 фунтів продається за 71 фунт Фото: The Daily Mail

А пара туфель, описаних як "туфлі з натуральної шкіри з червоними підошвами", що коштували 27 фунтів стерлінгів, виявилася, за винятком відсутнього фірмового знака, ідентичною до пари лабутенів вартістю 600 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Підроблені туфлі на культову пару від Christian Louboutin Фото: The Daily Mail

Коли продукти прибули до Великобританії, усі вони були у фірмових коробках, пакетах та з етикетками. У них також виявилися сфабриковані квитанції про автентифікацію та серійні номери.

Усі транзакції проходили через DHgate, фірму, що швидко зростає, створену колишнім керівником Microsoft Даяною Ван, що робить практично неможливим встановлення особи первісних роздрібних продавців або виробників.

На сайті, який працює аналогічно до Amazon, представлені тисячі таких товарів, деякі зі знижками при гуртових закупівлях та з безкоштовною доставкою до Великобританії.

Експерти висловили мимовільне захоплення контрабандним товаром, а одна з них заявила, що переконалася в тому, що продукт – підробка, лише коли вивчила його під мікроскопом.

"Як професіонал, я можу стверджувати, що ці предмети є підробками, але їх не відрізнити від оригінальних речей", – заявив засновник платформи перепродажу дизайнерських брендів Sellier Алекс Ібрагімов у коментарі пресі.

За словами експертів, нині існує реальна проблема із підробленими товарами, які циркулюють в інтернеті. Це особливо стосується онлайн-ринків, де продаж відбувається між приватним продавцем і приватним покупцем за відсутності професійного автентифікатора для перевірки товарів.

DHgate може похвалитися 2,2 мільйонами продавців та 31 мільйоном зареєстрованих покупців по всьому світу з понад 220 країн та регіонів з 22 мільйонами доступних товарів. Ресурс був заснований у 2004 році 54-річною Даяною Ван, яка є представником Китаю на бізнес-саміті G20 та членом Консультативної ради високого рівня Всесвітньої інтернет-конференції, щорічного заходу, на якому обговорюються питання безпеки в інтернеті.

[ + – ] Даяна Ван – засновниця платформи DHgate Фото: Getty Images

Юристи кажуть, що дизайнерським брендам складно боротися із інтернет-шахраями.

"Одна з основних проблем полягає в тому, що цей конкретний сайт є торговим майданчиком, а це означає, що основний вебсайт просто допомагає окремим продавцям. Ви можете видалити один, але відразу з'явиться інший. Це гра в "удар кроту"", – зазначив Метью Харріс з Waterfront Law.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка відстежує глобальну торгівлю підробленими товарами, на шкіряні аксесуари припадає 42% усіх вилучень підробок. Проте, якщо право інтелектуальної власності, товарний знак або дизайн не зареєстровано в Китаї, важко подати до суду на шахраїв.

"Деякі бренди намагаються подати до суду, але це, як правило, складне завдання, оскільки для багатьох країн це не є пріоритетом. Крім того, у складних глобальних ланцюжках поставок важко визначити, де були творці підробок, і хто відповідає за плагіат бренду", — сказав Петр Стрішовський, старший менеджер проєкту, який відповідає за цільову групу ОЕСР із протидії незаконній торгівлі.

У свою чергу, у DHgate стверджують, що продукти на їхній платформі перевіряються фахівцями з контролю якості перед відправленням, а облікові записи недобросовісних продавців заносяться в чорний список і закриваються.

У Chanel заявили, що переслідують тих, хто продає підробки через суд і що їхня робота з правоохоронними органами у 80 країнах минулого року призвела до конфіскації понад 7,5 мільйонів дешевих підробок продукції бренду.

"Боротьба з контрафактною продукцією є серйозною проблемою для Chanel", — наголосив представник модного дому.

DHgate відмовився від коментарів за наслідками розслідування журналістів.

Як підробки стали глобальним феноменом і чому з ними так важко боротися.