Платья Скарлетт и Красотки. Топ-5 красных нарядов из кино для Дня святого Валентина

Если в День всех влюбленных тяжело определиться с выбором оригинального наряда, лучше всего обратиться за вдохновением к классическому кино

При съемках фильма всегда важна работа художников по костюмам. Именно они создают правильное настроение на экране, когда требуется подходящий наряд для эпизода. Так, множество нарядов уже обрели статус культовых и цитируются, как в других картинах, так и в модных показах.

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Культовых красных платьев в фильмах было немало, но для Дня святого Валентина Фокус выбрал самые яркие наряды, которые навсегда запомнились зрителям.

Красное платье Скарлетт из "Унесенных ветром"

В культовом фильме 1939 года было немало потрясающих нарядов, которые сейчас экспонируются в музеях. И хоть картина была номинирована на "Оскар" 13 раз, а получила десять статуэток, Уолтер Планкетт, художник по костюмам, не получил за свою масштабную работу никакого "Оскара". Впрочем, по очень прозаичной причине — награду художникам по костюмам стали вручать лишь через 10 лет, начиная с 1949 года. Но продюсер Дэвиду О. Селзник, получая статуэтку в номинации "Лучший фильм", публично отметил работу Уолтера, посетовав, что нет премии Академии за дизайн костюмов, потому что "Уолтер Планкетт ее достоин!".

[ + – ] Вивьен Ли и ее шикарное красное платье Фото: Скриншот

Один из самых роскошных и потрясающих нарядов Скарлетт в культовой картине – это алое бархатное платье, в котором она пришла на прием к Мелани, после того, как была застигнута за поцелуем с ее мужем Эшли. Все узнали о ее аморальном поступке, а платье должно было продемонстрировать ее равнодушие к общественному мнению и бросить своеобразный вызов социальным нарративам эпохи.

Платье Вивиен для оперы в фильме "Красотка"

Сейчас невозможно представить Джулию Робертс в ином платье в эпизоде "Красотки", когда она вместе с Ричардом Гиром отправляется в Сан-Франциско на открытие оперного сезона.

[ + – ] Кадр из фильма "Красотка" Фото: Скриншот

Роскошное алое бархатное платье с открытыми плечами создала Мэрилин Вэнс, номинированная за свою работу на премию BAFTA. Но создатели фильма не были уверены, что красный цвет подойдет к рыжим волосам Робертс.

[ + – ] Эпизод из фильма "Красотка"

Они настаивали на классическом черном, но Вэнс отстаивала свою позицию, создала сразу три платья, а Джулии пришлось стойко пережить множество примерок. Но в итоге "Травиату" она слушала именно в алом. И по сей день красное вечернее платье считается отличным выбором для оперы и любого другого торжественного события.

Наряд Мины Мюррей в фильме "Дракула"

Фильм Копполы 1992 года приобрел статус культового, и главным образом из-за костюмов героев. Художник Эйко Исиока вдохновлялась театром Кабуки, классическими произведениями искусства и потому красное платье Вайноны Райдер должно было символизировать поворотный момент в истории ее любви. Своеобразного грехопадения в объятия монстра.

[ + – ] Вайнона Райдер в фильме "Дракула" Фото: коллаж Фокус

Момент удался, платье вышло изумительным, а Эйко стала одним из самых титулованных художников по костюмам в Голливуде.

Кэмерон Диас и ее платье в фильме "Маска", 1994

[ + – ] Кэмерон Диас и ее роковое красное платье Фото: коллаж Фокус

Момент, когда героиня Кэмерон Диас появляется в банке, где работает Маска, может считаться хрестоматийным. На Кэмерон были туфли на высоких каблуках, черная куртка и обтягивающее платье алого цвета с разрезом до бедра.

[ + – ] Эффектное появление Камерон Диас

И все вместе производило неизгладимое впечатление, немудрено, что герой Джима Кэрри влюбился с первого взгляда.

Платье Миллы Йовович в "Обители зла"

"Обитель зла" вышедшая в 2022 году закрепила за Миллой Йовович статус женщины-амазонки, а ее впечатляющий костюм, состоящий из короткого ассиметричного алого платья с шортами и сапог – дал понять, что если женщина будет убивать монстров, — она может делать это в любом наряде.

[ + – ] Милла Йовович и ее идеальный наряд для убийства зомби Фото: Скриншот

Маленькое красное платье – идеально для убийства.

Бонус – девушка в красном из "Матрицы"

Над популярностью алого цвета, как оттенка страсти иронизировали и в культовом фантастическом фильме "Матрица".

[ + – ] Девушка в красном в фильме "Матрица" Фото: Скриншот

Именно безымянная девушка в красном платье отвлекает героя Киану Ривза на улице. На фоне черно-белой безликой толпы она и правда привлекает внимание и заставляет забыть о бдительности. К слову, ее роль исполнила актриса Фиона Джонсон.

[ + – ] Девушка в красном в фильме "Матрица"

Словом, если в День святого Валентина вы хотите произвести впечатление – воспользуйтесь опытом киношных специалистов и оденьтесь в красное. В этом случае вы точно не останетесь незамеченной.