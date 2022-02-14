Сукні Скарлетт і Красуні. Топ-5 червоних нарядів із кіно для Дня святого Валентина

Якщо у День усіх закоханих важко визначитися з вибором оригінального вбрання, найкраще звернутися за натхненням до класичного кіно

Під час зйомок фільму завжди важлива робота художників із костюмів. Саме вони створюють правильний настрій на екрані, коли потрібне вбрання для епізоду. Так, безліч нарядів уже набули статусу культових і цитуються як в інших стрічках, так і в модних показах.

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Культових червоних суконь у фільмах було чимало, але для Дня святого Валентина Фокус вибрав найяскравіші вбрання, які назавжди запам'яталися глядачам.

Червона сукня Скарлетт із "Віднесених вітром"

У культовому фільмі 1939 року було чимало чудових нарядів, які зараз експонуються в музеях. І хоч картина була номінована на "Оскар" 13 разів, а отримала десять статуеток, Волтер Планкетт, художник із костюмів, не отримав за свою масштабну роботу жодного "Оскара". Втім, із дуже прозаїчної причини — нагороду художникам із костюмів почали вручати лише через 10 років, починаючи з 1949 року. Але продюсер Девід О. Сельцник, отримуючи статуетку в номінації "Найкращий фільм", публічно відзначив роботу Волтера, нарікаючи, що немає премії Академії за дизайн костюмів, бо "Волтер Планкетт її гідний!".

[ + – ] Вів'єн Лі та її шикарна червона сукня Фото: Скриншот

Один із найрозкішніших і найприголомшливіших нарядів Скарлетт у культовій картині – це червона оксамитова сукня, у якій вона прийшла на прийом до Мелані після того, як була захоплена за поцілунком із її чоловіком Ешлі. Всі дізналися про її аморальний вчинок, а сукня мала продемонструвати її байдужість до суспільної думки та кинути своєрідний виклик соціальним наративам епохи.

Сукня Вівієн для опери у фільмі "Красуня"

Зараз неможливо уявити Джулію Робертс в іншій сукні в епізоді "Красуні", коли вона разом із Річардом Гіром вирушає до Сан-Франциско на відкриття оперного сезону.

[ + – ] Кадр із фільму "Красуня" Фото: Скриншот

Розкішну червону оксамитову сукню з відкритими плечима створила Мерілін Венс, номінована за свою роботу на премію BAFTA. Але творці фільму не були впевнені, що червоний колір пасуватиме до рудого волосся Робертс.

[ + – ] Епізод із фільму "Красуня"

Вони наполягали на класичному чорному, але Венс відстоювала свою позицію, створила одразу три сукні, а Джулії довелося стійко пережити безліч примірок. Але в результаті "Травіату" вона слухала саме в чорвоному. І до цього дня червона вечірня сукня вважається відмінним вибором для опери та будь-якої іншої урочистої події.

Наряд Міни Мюррей у фільмі "Дракула"

Фільм Копполи 1992 року набув статусу культового, і головним чином через костюми героїв. Художниця Ейко Ісіока надихалася театром Кабукі, класичними витворами мистецтва, і тому червона сукня Вайнони Райдер мала символізувати поворотний момент у історії її кохання. Своєрідне гріхопадіння в обійми монстра.

[ + – ] Вайнона Райдер у фільмі "Дракула" Фото: коллаж Фокус

Момент вдався, сукня вийшла дивовижною, а Ейко стала однією із найтитулованіших художників із костюмів у Голлівуді.

Кемерон Діас і її сукня у фільмі "Маска", 1994

[ + – ] Кемерон Діас і її фатальна червона сукня Фото: коллаж Фокус

Момент, коли героїня Кемерон Діас з'являється в банку, де працює Маска, може вважатися хрестоматійним. На Кемерон були туфлі на високих підборах, чорна куртка та сукня червоного кольору з розрізом до стегна.

[ + – ] Ефектна поява Камерон Діас

І все разом справляло незабутнє враження, не дивно, що герой Джима Керрі закохався з першого погляду.

Сукня Мілли Йовович в "Оселі зла"

"Оселя зла", що вийшла у 2022 році, закріпила за Міллою Йовович статус жінки-амазонки, а її вражаючий костюм, що складається з короткої асиметричної червоної сукні з шортами і чобіт — дав зрозуміти, що якщо жінка вбиватиме монстрів, то вона може робити це в будь-якому наряді.

[ + – ] Мілла Йовович і її ідеальне вбрання для вбивства зомбі Фото: Скриншот

Маленька червона сукня – ідеальна для вбивства.

Бонус – дівчина в червоному з "Матриці"

Над популярністю червоного кольору як відтінку пристрасті іронізували і в культовому фантастичному фільмі "Матриця".

[ + – ] Дівчина в червоному у фільмі "Матриця" Фото: Скриншот

Саме безіменна дівчина в червоній сукні відволікає героя Кіану Рівза на вулиці. На тлі чорно-білого безликого натовпу вона і справді привертає увагу та змушує забути про пильність. До речі, її роль виконала акторка Фіона Джонсон.

[ + – ] Дівчина в червоному у фільмі "Матриця"

Словом, якщо в День святого Валентина ви хочете справити враження, скористайтеся досвідом кіношних спеціалістів і одягніться в червоне. У цьому випадку ви точно не залишитеся непоміченою.