Дочь Курта Кобейна закрутила роман с сыном знаменитости

29-летняя художница и модель Фрэнсис Бин подтвердила, что встречается с Райли Хоуком, сыном легендарного скейтбордиста Тони Хоука

Фрэнсис Бин — единственная дочь Курта Кобейна и Кортни Лав — после долгого перерыва вернулась в соцсети, где рассказала подписчикам о своем новом романе. Она опубликовала в Instagram-аккаунте пост о самых важных событиях 2021 года. В подборке снимков оказались фотографии с новым бойфрендом — сыном легендарного скейтбордиста Тони Хоука, Райли Хоуком.

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"Я хотела поделиться самыми счастливыми событиями этого периода", — подписала свой пост Фрєнсис.

[ + – ] Фрэнсис Бин и Райли Хоук

Судя по снимкам, пара вместе встретила Рождество в 2021 году.

Ранее Кобейн исчезла из социальных сетей почти на год, объяснив свой перерыв необходимой мерой для психического, эмоционального и духовного здоровья.

Напомним, что с 2014 по 2017 год Фрэнсис была замужем за музыкантом Исайей Сильвой.

Как ранее писал Фокус, роман другой знаменитой пары — рэпера Канье Уэста и актрисы Джулии Фокс — оказался под угрозой. После того как Канье в очередной раз заявил, что мечтает воссоединиться с супругой Ким Кардашьян, терпению Фокс пришел конец. Она удалила со своей страницы в соцсети все снимки с рэпером и поставила лайк под одной из фотографий Ким.