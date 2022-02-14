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Рэперша Alyona Alyona рассталась со своим парнем в День святого Валентина

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Фото: Instagram alyona.alyona.official | Alyona Alyona и ее уже бывший бойфренд Денис

Певица встречалась с тик-токером Евгением, известным, как YOXDEN

14 февраля известная украинская рэперша Алена Савраненко сообщила, что рассталась со своим парнем Евгением. И отметила, что они остаются друзьями, без скандалов, ссор и "ножей в спину". Об этом она написала в своем Instagram.

Рэперша, известная под псевдонимом Alyona Alyona, написала длинный пост, в котором намекнула, что на решение расстаться повлияли "расстояние и разлука".

"Никто и представить не мог, что расстояние и разлука прольют свет на правду. А она оказалсь горькой, как в самом банальном драматичном фильме: "если любишь — отпусти". Нам все это время казалось, что мы все делаем правильно и что у нас все получится. Без скандалов и расставаний на день/неделю/месяц, без подводных камней, без ножей в спину, измен и так далее" , — написала певица и попросила своих фанатов "не жалеть, не осуждать и не гадать на ромашке: "Почему?".

Alyona Alyona пожелала всем любви и отметила, что они с Денисом все еще любят друг друга, но "этого мало, чтобы оба были счастливы на все 100". Поэтому они расходятся, не дотянув двух недель до первой годовщины.

Alyona Alyona, бойфренд, алена алена, расставание, день святого валентина, рэперша
Alyona Alyona и ее уже бывший бойфренд Денис
Фото: Instagram alyona.alyona.official
Alyona Alyona, бойфренд, алена алена, расставание, день святого валентина, рэперша
Alyona Alyona и ее уже бывший бойфренд Денис
Фото: Instagram alyona.alyona.official

Напомним, об отношениях рэперши с тик-токером YOXDEN стало известно только в декабре прошлого года, хотя пара встречалась с февраля. Затем в сентябре пара съехалась, а Новый год они вместе встречали в Стамбуле с родителями Дениса. Но уже 11 января Alyona Alyona, не объясняя причин подписчикам, съехала от парня.

Еще три месяца назад Алена писала, что Денис – "любовь всей ее жизни", а на Новый год записала совместное с ним видео-поздравление.