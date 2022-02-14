Рэперша Alyona Alyona рассталась со своим парнем в День святого Валентина

Певица встречалась с тик-токером Евгением, известным, как YOXDEN

14 февраля известная украинская рэперша Алена Савраненко сообщила, что рассталась со своим парнем Евгением. И отметила, что они остаются друзьями, без скандалов, ссор и "ножей в спину". Об этом она написала в своем Instagram.

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Рэперша, известная под псевдонимом Alyona Alyona, написала длинный пост, в котором намекнула, что на решение расстаться повлияли "расстояние и разлука".

"Никто и представить не мог, что расстояние и разлука прольют свет на правду. А она оказалсь горькой, как в самом банальном драматичном фильме: "если любишь — отпусти". Нам все это время казалось, что мы все делаем правильно и что у нас все получится. Без скандалов и расставаний на день/неделю/месяц, без подводных камней, без ножей в спину, измен и так далее" , — написала певица и попросила своих фанатов "не жалеть, не осуждать и не гадать на ромашке: "Почему?".

Alyona Alyona пожелала всем любви и отметила, что они с Денисом все еще любят друг друга, но "этого мало, чтобы оба были счастливы на все 100". Поэтому они расходятся, не дотянув двух недель до первой годовщины.

[ + – ] Alyona Alyona и ее уже бывший бойфренд Денис Фото: Instagram alyona.alyona.official [ + – ] Alyona Alyona и ее уже бывший бойфренд Денис Фото: Instagram alyona.alyona.official

Напомним, об отношениях рэперши с тик-токером YOXDEN стало известно только в декабре прошлого года, хотя пара встречалась с февраля. Затем в сентябре пара съехалась, а Новый год они вместе встречали в Стамбуле с родителями Дениса. Но уже 11 января Alyona Alyona, не объясняя причин подписчикам, съехала от парня.

Еще три месяца назад Алена писала, что Денис – "любовь всей ее жизни", а на Новый год записала совместное с ним видео-поздравление.