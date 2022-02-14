Реперка Alyona Alyona розійшлася зі своїм хлопцем у День святого Валентина

Співачка зустрічалася з тік-токером Євгеном, відомим як YOXDEN.

14 лютого відома українська реперка Олена Савраненко повідомила, що розлучилася зі своїм хлопцем Євгеном. І зазначила, що вони залишаються друзями, без скандалів, сварок і "ножів у спину". Про це вона написала в своєму Instagram.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Реперка, відома під псевдонімом Alyona Alyona, написала довгий допис, в якому натякнула, що на рішення розійтися вплинули "відстань і розлука".

"Ніхто й уявити не міг, що відстань і розлука проллють світло на правду. А вона виявилася гіркою, як у найбанальнішому драматичному фільмі: "якщо любиш — відпусти". Нам увесь цей час здавалося, що ми все робимо правильно та що в нас все вийде. Без скандалів і розлучень на день / тиждень / місяць, без підводного каміння, без ножів у спину, зрад і так далі", — написала співачка і попросила своїх фанатів "не шкодувати, не засуджувати і не гадати на ромашці: "Чому?".

Alyona Alyona побажала всім кохання та зазначила, що вони з Денисом усе ще кохають одне одного, але "цього мало, щоб обидва були щасливі на всі 100". Тому вони розходяться, не дотягнувши двох тижнів до першої річниці.

[ + – ] Alyona Alyona та її вже колишній бойфренд Денис Фото: Instagram alyona.alyona.official [ + – ] Alyona Alyona та її вже колишній бойфренд Денис Фото: Instagram alyona.alyona.official

Нагадаємо, про стосунки реперки з тік-токером YOXDEN стало відомо лише в грудні минулого року, хоча пара зустрічалася з лютого. Потім у вересні пара з'їхалася, а Новий рік разом зустрічали в Стамбулі з батьками Дениса. Але вже 11 січня Alyona Alyona, не пояснюючи причини підписникам, з'їхала від хлопця.

Ще три місяці тому Альона писала, що Денис — "любов її життя", а на Новий рік записала спільне з ним відео-вітання.