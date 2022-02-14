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Реперка Alyona Alyona розійшлася зі своїм хлопцем у День святого Валентина

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Alyona Alyona, бойфренд, алена, розлучення, день святого Валентина, реперша
Фото: Instagram alyona.alyona.official | Alyona Alyona та її вже колишній бойфренд Денис

Співачка зустрічалася з тік-токером Євгеном, відомим як YOXDEN.

14 лютого відома українська реперка Олена Савраненко повідомила, що розлучилася зі своїм хлопцем Євгеном. І зазначила, що вони залишаються друзями, без скандалів, сварок і "ножів у спину". Про це вона написала в своєму Instagram.

Реперка, відома під псевдонімом Alyona Alyona, написала довгий допис, в якому натякнула, що на рішення розійтися вплинули "відстань і розлука".

"Ніхто й уявити не міг, що відстань і розлука проллють світло на правду. А вона виявилася гіркою, як у найбанальнішому драматичному фільмі: "якщо любиш — відпусти". Нам увесь цей час здавалося, що ми все робимо правильно та що в нас все вийде. Без скандалів і розлучень на день / тиждень / місяць, без підводного каміння, без ножів у спину, зрад і так далі", — написала співачка і попросила своїх фанатів "не шкодувати, не засуджувати і не гадати на ромашці: "Чому?".

Alyona Alyona побажала всім кохання та зазначила, що вони з Денисом усе ще кохають одне одного, але "цього мало, щоб обидва були щасливі на всі 100". Тому вони розходяться, не дотягнувши двох тижнів до першої річниці.

Alyona Alyona, бойфренд, алена, розлучення, день святого Валентина, реперша
Alyona Alyona та її вже колишній бойфренд Денис
Фото: Instagram alyona.alyona.official
Alyona Alyona, бойфренд, алена, розлучення, день святого Валентина, реперша
Alyona Alyona та її вже колишній бойфренд Денис
Фото: Instagram alyona.alyona.official

Нагадаємо, про стосунки реперки з тік-токером YOXDEN стало відомо лише в грудні минулого року, хоча пара зустрічалася з лютого. Потім у вересні пара з'їхалася, а Новий рік разом зустрічали в Стамбулі з батьками Дениса. Але вже 11 січня Alyona Alyona, не пояснюючи причини підписникам, з'їхала від хлопця.

Ще три місяці тому Альона писала, що Денис — "любов її життя", а на Новий рік записала спільне з ним відео-вітання.