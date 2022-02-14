Зои Кравиц появилась на обложке американского Elle и дала откровенное интервью

Актриса призналась, что приняла решение о разводе во время самоизоляции в Лондоне

Зои Кравиц, звезда сериала "Большая маленькая ложь" и нового фильма о Бэтмене, в котором она сыграла роль Женщины-Кошки, стала звездой нового номера Elle и рассказала о своей жизни.

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33-летняя актриса честно призналась, что взлетом своей карьеры обязана своим знаменитым родителями: рокеру Ленни Кравицу и актрисе Лизе Боне.

"Я была невероятно привилегирована. Я легко нашла агента. Я не собираюсь притворяться, что этого не было. Но я много работала, с детства ставила спектакли и мечтала стать актрисой. Я правда это люблю", — призналась Зои и отметила, что работала над тем, чтобы "доказать не только миру, но и себе, что заслуживает того, чтобы занять место на актерском Олимпе".

"Я горжусь своими родителями, когда меня спрашивают о них, я не говорю: "Ой, давайте не будем об этом", я всегда говорю, что они классные и что я счастлива быть их ребенком", — сообщает Зои.

Но она была расстроена, когда телеканал Hulu закрыл ее сериал "Меломанка" и называет это ошибкой. Но сейчас она снова на вершине и играет Селину Кайл, Женщину-Кошку, в новом фильме о Бэтмене режиссера Мэтта Ривза.

Когда ее агент позвонил по поводу роли в конце 2019 года, Кравиц вспоминает, как сказала себе: "Хорошо, только не волнуйся".

Впрочем во время прослушивания, когда ей нужно было снять мотоциклетный шлем, ей все же пришлось поволноваться, потому что шлем застрял.

Но Ривз остался доволен и позже называл Зои "отличным творческим партнером". Она вспоминает, что ей пришлось тренироваться по три часа в день после восьмичасовых съемок, потому что она чувствовала огромную ответственность перед фанатами. А когда стало известно, что она получила роль, что ей позвонили с поздравлениями больше людей, чем на ее день рождения.

Вскоре после начала съемок "Бэтмена" съемки были остановлены из-за пандемии, в результате чего она застряла в Лондоне на три месяца. Поэтому, когда она, наконец вернулась домой в июне 2020 года, то приняла решение о разводе с актером Карлом Глусманом.

Самоизоляция, по словам Зои, дала ей время для самоанализа. Она не хочет говорить о расставании, только упоминает, что они разошлись полюбовно, и "Карл – невероятный человек".

Ее Instagram насчитывал огромную армию подписчиков, но она удалила все посты после того, как ее раскритиковали за прозрачное платье Saint Laurent, в котором она появилась на Met Gala в 2021 году. По словам Зои, она хотела защитить себя. Впрочем, в Instagram снова стали появляться ее снимки.

Сейчас она работает в качестве режиссера над фильмом MGM "Остров кисок", сценарии котрого она писала вместе с приятелем Э. Т. Фейгенбаумом в течение пяти лет. Картина об официантке, которая знакомится с таинственным техмагнатом, по словам Зои, была вдохновлена , "отсутствием разговоров о том, как обращаются с женщинами в индустрии развлечений".

"Я начал писать сценарий до движения MeToo, до Харви Вайнштейна. Я переписывала его несчетное количество раз", — признается актриса и рассказывает, что на роль злодея выбрала Ченнинга Татума, никогда не встречаясь с ним до этого. Просто он нравился ей как актер и он никогда ранее не играл негодяя.

Свои отношения с ним она не комментирует, но, заканчивая интервью, говорит, что все еще верит в любовь.